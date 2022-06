(Video) Momentul în care Patriarhul Kirill s-a prăbușit în timpul unei ceremonii religioase

Patriarhul Kirill sfințea o biserică în orașul Novorossiysk din regiunea de sud Krasnodar, lângă Marea Neagră, când a alunecat pe podeaua de marmură.

Un purtător de cuvânt al bisericii a spus că patriarhul s-a rănit la spate pe marginea amvonului, după ce oamenii de securitate din apropiere și alți episcopi nu au reușit să reacționeze la timp pentru a opri prăbușirea lui, a informat ziarul Moskovsky Komsomolets potrivit Newsweek.

Patriarhul s-a confruntat cu condamnarea internațională pentru că a oferit o justificare religioasă pentru războiul din Ucraina. Luna aceasta, Marea Britanie l-a sancționat pe cleric după ce UE l-a retras de pe propria listă de sancțiuni după opoziția din partea Ungariei.

Biserica a respins măsurile drept ”fără sens” și ”absurde”.

Head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill took a tumble this morning while consecrating a church in the Black Sea city of Novorossiysk pic.twitter.com/KL78NVRpos