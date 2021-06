Victor Negrescu: Comisia Europeană, ORIPILATĂ de PNRR. Pată neagră pentru România

"Sunt state europene care au trimis câteva fişiere şi erau bune. Guvernul României a trimis la Bruxelles un plan plin de greşeli şi nu îi costă doar pe ei, costă România. Avem în faţa noastră un risc major, acela ca România să primească banii mai târziu decât celelalte state şi să ne aflăm în imposibilitatea de a cheltui toţi aceşti bani până la finalul perioadei de implementare. Ei au băgat proiecte care acum sunt în curs de derulare, în speranţa că le vor deconta rapid cu bani din PNRR. Acum vor trebui să găsească soluţii alternativă. Este o pată neagră pentru România, din culpa acestor oameni care au fost incapabili să discute acest plan. Nu îi împiedica nimeni să discute cu experţi, cu parteneri sociali, pentru a identifica greşelile înainte să îl trimită la Bruxelles.

Avem probleme de calendar, avem probleme de costuri. Există un training pus acolo evaluat la 133.000 de euro per cursant. Cum să coste atât? Vă spun din surse sigure, Comisia Europeană a fost oripilată când au văzut ce am putut să trimitem noi. Ce a trimis Guvernul sunt supracosturi şi alte probleme majore care vor duce la incapacitatea de a implementa proiectul şi nu vom putea accesa banii", a spus Victor Negrescu la România TV.

Cozmin Guşă: Două remarci care o să zgârie rău

Şi analistul Cozmin Guşă a criticat PNRR-ul trimis de Cristian Ghinea şi Guvernul Cîţu la Bruxelles.

"Am două remarci care o să zgârie rău, legat de acest PNRR. Prima: am devenit rușinea rușinilor Europei pentru că am redactat un program care pe de o parte, în capitole diferite despre aceleași lucruri, pun cifre net diferite cu până la 10% sau chiar mai mult diferite, să vă uitați ce greșeli flagrante sunt acolo. Adică vorbesc despre același lucru la o valoare de 100 de euro și după aia vorbesc despre o valoare de 85 de euro sau 95 de euro, vorbim despre miliarde de fapt aici. Asta este un lucru extraordinar de grav, când concepi un plan economic, să confunzi pentru aceleași operațiuni cifrele. Pentru așa ceva este o mare rușine și cred că toată lumea se întreabă cine dracu lucrează în Guvernul României la nivel de funcționari. Lăsați asta că numai PNL-ul și USR-ul, funcționarii tot ăia sunt. Deci au greșit cifre și atunci le-a fost foarte ușor celor care studiază și care sunt o mare parte din ăia care vor lua o mare parte din comisioane, să știți, să trimită înapoi acest program.

