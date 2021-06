Guşă: Două remarci care o să zgârie rău despre PNRR. Suntem RUŞINEA Europei

"Am două remarci care o să zgârie rău, legat de acest PNRR. Prima: am devenit rușinea rușinilor Europei pentru că am redactat un program care pe de o parte, în capitole diferite despre aceleași lucruri, pun cifre net diferite cu până la 10% sau chiar mai mult diferite, să vă uitați ce greșeli flagrante sunt acolo. Adică vorbesc despre același lucru la o valoare de 100 de euro și după aia vorbesc despre o valoare de 85 de euro sau 95 de euro, vorbim despre miliarde de fapt aici. Asta este un lucru extraordinar de grav, când concepi un plan economic, să confunzi pentru aceleași operațiuni cifrele. Pentru așa ceva este o mare rușine și cred că toată lumea se întreabă cine dracu lucrează în Guvernul României la nivel de funcționari. Lăsați asta că numai PNL-ul și USR-ul, funcționarii tot ăia sunt. Deci au greșit cifre și atunci le-a fost foarte ușor celor care studiază și care sunt o mare parte din ăia care vor lua o mare parte din comisioane, să știți, să trimită înapoi acest program.

Copy paste în PNRR

Apoi, tot la acest capitol, faptul că s-a luat cu copy paste de la unele firme străine care nu lucrează neapărat la Bruxelles. A fost depistat la Bruxelles și inclusiv asta a fost o motivație, văd că nu s-a vorbit încă, doar aseară puțin, dar se va vorbi despre aceste copy paste-uri de la instituții financiare care erau în contracte cu Bruxelles, dar au fost depistate ca fiind cu copy paste în acest PNRR. Vorbise și Ciolacu și Tudose despre acest lucru, dar acum a venit de la Comisia Europeană.

"Nu s-a dat suficient tain"

Al doilea lucru care zgârie, fraților, voi vă aduceți aminte cum pe vremuri Băsescu inventase cuvântul ăsta că "nu s-a dat tainul"? Păi despre asta e vorba. Eu cred că nu s-a dat suficient "tain". Chiar dacă noi vorbim despre miliardele alea care merg pe comisioane pentru niște proiecte care nu vor fi poate niciodată puse în aplicare, dar ele trebuie studiate și trebuie făcute planuri pentru acele companii de la Bruxelles, părerea mea este că nu s-a dat suficient, dar nimeni nu ridică această problemă și atunci când nu dai suficient, când nu dai comisionul suficient, ăia vin și de caută.

Să nu credeți că au căutat în PNRR în această fază comisarii europeni. Au căutat niște funcționari care au legături cu experții ăia care iau comisioane și atunci au trimis înapoi pentru că nu s-a dat suficient, 2 miliarde comisioane, sau cât vor însuma acele comisioane din toți banii ăștia, nu sunt suficiente, se pare. Asta sigur, nu îl scuză pe Ghinea și tupeul lui.", a declarat Cozmin Gușă în cadrul emisiunii "Deferiţi Mass-Media", transmisă de DC NEWS TV și GOLD FM.

