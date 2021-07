Verstappen şi Hamilton, contre de la distanţă după accidentul de pe pistă. "Lipsă de respect" / "Nu am de ce să îmi cer scuze"

Lewis Hamilton (36 ani) a obţinut duminică a 99-a victorie din cariera sa în Marele Circ şi ocupă locul secund în clasamentul general al sezonului, la doar opt puncte în spatele liderului Max Verstappen.

Pilotul olandez Max Verstappen, nevoit să abandoneze în Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, după un accident cu Lewis Hamilton, a afirmat că rivalul său a făcut o "manevră periculoasă" şi a fost "lipsit de respect şi nesportiv" atunci când a sărbătorit victoria în timp ce el se afla în spital, informează AFP, conform Agerpres.



"Mă bucur că sunt bine. Sunt foarte dezamăgit că am ieşit astfel (în primul tur). Penalitatea acordată (de zece secunde pentru Hamilton - n.red.) nu ne ajută şi nu reflectă manevra periculoasă pe care Lewis a făcut-o pe pistă. Participarea la aceste celebrări în timp ce pilotul (advers) este încă în spital reprezintă un comportament lipsit de respect şi nesportiv, dar mergem înainte", a scris olandezul pe Twitter.

