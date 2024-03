Verdictul lui Chirieac: Cîrstoiu a pornit cu stângul

Bogdan Chirieac a comentat un videoclip recent care o înfățișează pe Gabriela Firea îndreptându-se către Cătălin Cîrstoiu pentru a-l saluta, însă acesta nu o vede și salută un alt invitat.

„Eu cred că nu a văzut-o, dar asta nu e în favoarea domnului Cătălin Cîrstoiu fiindcă domnia sa are nevoie de doamna Firea în această campanie, nu invers. Deci dacă o convingi pe doamna Firea să lucreze în favoarea ta, mai ai o șansă.

Doamna Firea are oameni în organizația de București, mulți, puțini. Medicul Cîrstoiu e în situația în care trebuie să adune de peste tot voturi și notorietate, în acest moment. Doamna Firea are notorietate. Nu știu cât are în organizația de București, în mod real, de partea dânsei.

Oricum, doamna Firea nu este o persoană de ignorat. Deci faptul că nu a văzut-o, că a fost un moment nefericit pentru domnia sa, neatenție, nu e în favoarea lui Cătălin Cîrstoiu. Nu a pornit cu dreptul, a pornit cu stângul.", a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a fost întrebat dacă averea lui Cătălin Cîrstoiu ar putea reprezenta un punct de vulnerabilitate pentru acesta.

„Dacă domnia sa nu va ști să comunice pe această temă, da! În realitate nu ar trebui să fie un punct de vulnerabilitate. Domnia sa e medic, un medic foarte bun, câștigă bine.", a spus Bogdan Chirieac.

În cadrul emisiunii, analistul politic a fost întrebat dacă este de părere că toți managerii de spitale din România au imobile și avere care să însumeze peste 1.3 milioane de euro.

„Doar 1.3 milioane de euro? Asta nu e o avere pentru un manager de spital mare. Vorbim despre România, nu e nimeni naiv, dar doctorul Cîrstoiu are și clinica sa privată, este și medic la spital de stat. Probabil clinica privată funcționează foarte bine.

Dânsul a anunțat în declarația de avere că este acționar la aceste firme. Problema e că nu a comunicat și nu l-a învățat nimeni că atunci când te duci în a doua funcție, ca număr de voturi în România, trebuie să comunici foarte bine, să-ți iei vulnerabilitățile, să le estimezi cu consultanții sau cu staff-urile partidelor și să le pui pe masă.

Dacă mă duc să mă operez la genunchi sau la ochi vreau ca medicul care mă operează să vină la serviciu cu BMW-ul sau cu Mercedesul. Nu vreau să vină cu troleibuzul. Deci nu am o problemă aici. Am o problemă cu milițianul, cu funcționarul corupt, dar medicul care mă operează vreau să vină liniștit la serviciu.", a spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

