Vasil Lomaşenko, fostul campion mondial de box, s-a alăturat unui batalion de apărare ucrainean - FOTO în articol

Fostul campion mondial de box Vasil Lomaşenko a anunţat, duminică, într-o postare pe Facebook că va participa la luptele cu armata rusă, care a lansat o ofensivă militară în Ucraina, alăturându-se unui batalion de apărare de lângă Odesa, informează Agerpres, citând cotidianul L'Equipe.



După patru zile de la lansarea ofensivei militare în Ucraina, numeroşi sportivi ucraineni s-au alăturat ţării lor pentru a lupta în faţa invaziei. După tenismanul Serghei Stahovski, foştii boxeri Vitali şi Vladimir Kliciko sau fostul campion mondial al greilor Olexandr Usik, Vasil Lomaşenko s-a alăturat şi el forţelor ucrainene de apărare a ţării.

Cine este Vasil Lomaşenko





Lomaşenko, fost campion mondial WBA şi WBO la categoria uşoară, a postat o fotografie în uniformă militară pe contul său de Facebook.



"Batalionul de apărare teritorială din Belgorod-Dnestrovski (din apropiere de Odesa) a fost format şi armat. Boxerul Vasil Lomaşenko face parte din el", a scris fostul boxerul în postarea sa.



Lomaşenko (34 ani) a cedat centura mondială în octombrie 2020 în faţa lui Teofimo Lopez. De atunci, pugilistul ucrainean a câştigat două meciuri şi, conform ESPN, el este în negocieri pentru un nou meci pentru titlu, cu australianul George Kambosos, care a recuperat titlurile WBA, IFB şi WBO de la Lopez în noiembrie.

Vitali și Wladimir Klitschko, pregătiți să treacă la arme

Fostul campion de box la categoria grea Vitali Klitschko a declarat că e pregătit să pună mâna pe arme, alături de fratele și colegul său din Hall of Fame, Wladimir Klitschko, pentru a lupta în ceea ce numește un „război sângeros", în urma invaziei Rusiei în țara sa natală, Ucraina. Vitali Klitschko, care este primarul capitalei Ucrainei, Kiev, din 2014, a declarat, citat de Reuters, că este pregătit să lupte.



„Nu am altă opțiune, trebuie să fac asta. Voi lupta", a declarat bărbatul în vârstă de 50 de ani, cunoscut sub numele de „Dr. Ironfist" în perioada în care era sportiv activ, la emisiunea Good Morning Britain, difuzată de postul ITV. Vezi mai mult AICI.

