Valeriu Gheorghiţă: Nu s-au alocat bani, CNCAV nu a avut fonduri pentru campania de comunicare şi informare

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, susține că nu au fost alocați bani pentru informarea populației. Acesta consideră că ”s-a pierdut lupta” în ceea ce privește combaterea dezinformării.

”Cred că vorbim pe de o parte lucruri care puteau fi făcute în actuala campanie de vaccinare și lucruri care țin de ceea ce se întâmplă la nivelul societății, sunt probleme sistemice pe care foarte greu le putem contracara sau corecta într-un timp scurt de timp. Cred că unde am pierdut lupta este la combaterea dezinformării. Am încercat să avem în mod constant o prezență în spațiul public și să oferim informații de vaccinare, tocmai de aceea săptămânal am organizat conferințe și am răspuns întrebărilor jurnaliștilor. (...) Nu s-au alocat bani sau CNCAV nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Obiectivul campaniei de vaccinare și de informare a fost promovarea încrederii populației în știință și în sistemul medical. Rolul central îl are corpul medical în definiția lui cea mai largă”, a declarat Valeriu Gheorghiță la B1TV.

Valeriu Gheorghiţă: Este o situaţie extrem de complicată

Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiţă, a afirmat, joi, că România se află deja într-o situaţie similară cu cea în care a fost Italia anul trecut în ceea ce priveşte pandemia de coronavirus, spitalele şi unităţile de primiri urgenţe fiind asaltate de pacienţi cu SARS-CoV-2, conform Agerpres.



Întrebat cât de departe se află România de ceea ce s-a întâmplat în Italia anul trecut, reprezentantul CNCAV a răspuns: "Mi-e teamă că deja suntem în acest scenariu, este cât se poate de evident că spitalele, unităţile de primiri urgenţe sunt asaltate, sunt copleşite în momentul de faţă de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, lăsând la o parte celelalte categorii de boli - urgenţele, accidentele rutiere, arsurile, care vedem că se întâmplă în fiecare zi şi care generează victime care au nevoie de asistenţă medicală".



El a afirmat că situaţia actuală este extrem de complicată, valul 4 fiind agresiv din cauza variantei Delta care se răspândeşte mult mai uşor.



"Este o situaţie extrem de complicată. Valul 4 este agresiv şi este agresiv din cauza variantei Delta, care se răspândeşte mult mai uşor, care generează într-un timp scurt un număr foarte mare de cazuri şi evident că pentru acest lucru, pentru a limita numărul de cazuri noi avem nevoie să respectăm regulile igienico-sanitare, să ne vaccinăm", a susţinut medicul militar.