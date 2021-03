Vâlcu, remarcă despre Sarkozy, după condamnare. Comparație cu Adrian Năstase. ”Asta e diferența”

”Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat, în primă instanță, la 3 ani de închisoare, din care doi sunt cu suspendare. În esență, va sta un an ÎN CASĂ, cum am stat și noi în pandemie, anul de condamnare cu executare putând fi convertit în arest la domiciliu sau supraveghere cu brăţară. Ce e cert, însă, e că e scos din cursa electorală. Viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, din 2022, se vor desfășura între Macron și Le Pen, iar Emmanuel Macron - înjurat, contestat, cu miting de stradă, cu vestele galbene - are cele mai mari șanse să câștige un nou mandat” a subliniat jurnalistul Val Vâlcu.

Nicolas Sarkozy a câștigat alegerile prezidențiale din 2007, a fost învins în 2012 și a pierdut din primul tur în 2016. În 2022, el e pus pe tușă, în ciuda celor care-l susțin indiferent de condamnare. Val Vâlcu este de părere că poporul francez, democratic și serios, nu-și permite experiențe cu lideri populiști, extremiști, ”gen Șoșoacă și Simion”.

”Asta e diferența, atât ne prețuim noi”

Dincolo de aceste aspecte electorale, Val Vâlcu remarcă respectul Franței pentru un înalt demnitar al statului. ”Dacă facem o paralelă cu Adrian Năstase, Nicolas Sarkozy e în situația lui, e scos din politică o perioadă lungă sau definitivă.” a remarcat Val Vâlcu. Jurnalistul a adăugat: ”Spre deosebire de români, care și-au băgat premierul care i-a dus în NATO, care s-a îndreptat spre Vest și spre UE, care, cu satisfacție, și-au umilit premierul, un reprezentant a milioane de români, ținându-l în pușcărie cu toți borfașii, Franța îl condamnă pe Sarkozy să stea acasă. Asta e diferența între România și Franța. Nu știu cine face mai bine, dar, totuși, nu pui un om care a negociat cu marii lideri ai lumii, care ți-a reprezentat țara, într-o închisoare cu toți borfașii. Asta e diferența, atât ne prețuim noi. Până la urmă, Adrian Năstase a fost reprezentantul României. Dacă ne raportăm la Franța, lucrurile acolo au stat altfel. Ar trebui să vedem, dacă ne uităm cine face mai bine, cine are rezultate mai bune în combaterea corupției.”

