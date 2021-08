Vâlcu, glumă TARE. Soluție la scumpirea benzinei

Prețul la pompă a explodat, însă nu pare să deranjeze pe nimeni, deși generează scumpiri în lanț.

La finalul emisiunii ”Deferiți mass-media” de vineri, jurnalistul Val Vâlcu a spus, despre scumpirea benzinei, că ”e o soluție pe care ne-a dat-o și premierul: în loc să dai alcoolul pe gât, îl bagi în rezervor”, moment care a încheiat emisiunea în hohote de râs.

Gluma lui Val Vâlcu vine în contextul în care, în SUA, premierul a ales să bea alcoolul și să se urce și sub influența lui la volan, ceea ce-l implică, 21 de ani mai târziu, într-un scandal de proporții ce-i clatină inclusiv scaunul de premier. 1,61 alcoolemie a avut premierul Florin Cîțu atunci, cu mult peste limita legală extrem de permisivă din Iowa, de 0,8 la mie. A primit, pentru gestul său, pedeapsa: 48 de ore de închisoare, 1.000 de dolari amendă. Spunea că a fost nevoie să-și vândă mașina și să meargă un an pe jos. În zilele noastre, Florin Cîțu spune că nu s-a gândit să-și dea demisia din cauză că n-a informat asupra dosarului său din SUA. În plus, consideră că nu existau motive pentru a informa despre acest aspect atât timp cât cazierul său din România e curat.

Prețul la pompă, comparație cu 2019 și 2020

Astăzi, 1 litru de benzină standard costă între 5,77 și 5,88 de lei, în funcție de benzinărie. O benzină mai bună sare de 6 lei, ajungând până la 6,24 sau chiar 6,53 lei.

În trecut, PNL și-a asumat să scadă prețul la pompă al combustibilului, eliminând o suprataxă pentru care acuzat era Mihai Tudose. Înainte de eliminarea supraaccizei, prețul la pompă era în România apropiat de cel de astăzi (benzină standard: 5,51 lei, benzină premium: între 5,66 și 6,27 lei, în funcție de benzinărie). După eliminarea taxei, prețurile ajunseseră la 5,17 - 5,27 lei (standard) sau între 5,32 și 5,93 lei (premium).

În perioada pandemiei, șoferii s-au bucurat de prețuri extrem de bune la pompă, de până-n 5 lei, însă, odată ce piața-și revine, bubuie prețurile la toate materiile, de la energie, combustibil, materiale construcții până la produsele de la raft, imobiliare, mașini.