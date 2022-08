UTA Arad câștigă 3 puncte în fața Universității Cluj, după o victorie la limită

UTA a început bine şi a deschis scorul încă din minutul 6, prin moldoveanul Virgiliu Postolachi. În min. 36, într-un moment când gazdele păreau să controleze partida, acelaşi Postolachi a gafat în preajma careului propriu, iar Romario Pires i-a pasat lui Adrian Bălan, care a egalat.



După consultarea VAR, arbitrul Marcel Bîrsan a anulat golul înscris de gazde în minutul 45+1 prin Benga, care a trimis în plasă mingea respinsă în faţă de portarul Laurenţiu Brănescu la o lovitură liberă.



UTA, rareori periculoasă în acest meci, a avut o mare ocazie prin Chindriş în min. 63. Portarul gazdelor, Florin Iacob, a fost atent la lovitura liberă a lui Florian Haită (78).



Victoria echipei antrenate de Ilie Poenaru a fost adusă de argentinianul Cascini cu un şut la care portarul Bărnescu a avut partea sa de vină (min. 82).



Arădenii, cu două succese în Superligă, au acumulat 7 puncte după meciul de sâmbătă. Clujenii rămân fără victorie în acest debut de sezon, în care au 2 puncte venite după tot atâtea remize, notează Agerpres.



FC UTA Arad - FC Universitatea Cluj 2-1 (1-1), Arena Francisc Neuman - Arad

Au marcat: Virgiliu Postolachi (6), Juan Bautista Cascini (82), respectiv Adrian Bălan (36)

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF.

FC Argeş - FC U Craiova 0-2, în Superligă

FC U 1948 Craiova a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, la Piteşti, în primul meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.



Ambele goluri ale echipei din Bănie au fost marcate de Andrea Compagno (3, 75), primul după o greşeală uriaşă a lui Iasmin Latovlevici, iar al doilea din pasa lui Francois Marquet.



La oaspeţi a debutat cunoscutul fundaş grec Kyriakos Papadopoulos, în min. 88, el primind un cartonaş galben în min. 90+5.



FC Argeş - FC U 1948 Craiova 0-2 (0-1), Stadion Nicolae Dobrin - Piteşti

A marcat: Andrea Compagno (3, 75).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti)

Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF.

Dică, supărat că FCSB nu a mai câștigat de 4 etape încoace: „Nu ne vom impune doar dacă suntem prezenţi pe teren”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu a reuşit să câştige în primele patru etape ale Superligii şi a precizat că aceasta trebuie să se impună în partida cu Chindia Târgovişte.

"Urmează o partidă de campionat grea. Chindia este o echipă schimbată faţă de anul trecut, de când a venit Mihalcea face un pressing avansat, este mai agresivă şi bine organizată. Iar pe faza ofensivă pot pune oricând probleme prin Neguţ sau Popa, mai ales pe contraatac. Au trecut patru etape în care nu am câştigat, trebuie să o facem mâine seară cu Chindia. Jucătorii au un moral bun după calificarea în Europa. Deci ar trebui să aibă încredere şi plăcere de a juca fotbal. Nu trebui să intrăm în panică pentru că nu am câştigat pentru că mai sunt multe etape, dar de mâine trebuie să începem să ne impunem", a afirmat el.



"A venit momentul să obţinem o victorie. Trebuie să fim pregătiţi, să dăm totul pe teren pentru a câştiga meciuri. Nu ne vom impune doar dacă suntem prezenţi pe teren. Nu trebuie să ne gândim la partida cu Viking pentru că trebuie să câştigăm mâine seară pentru a urca în clasament. Pentru că titlul este obiectivul nostru", a adăugat Dică.



Tehnicianul a menţionat că va menaja jucători în meciul de duminică seara pentru că îi este teamă de accidentări.



"Din păcate, avem ghinion ca după fiecare meci să se accidenteze câte un jucător şi se accidentează pentru o perioadă lungă. Panţîru, Cristea, Şut, Ovidiu Popescu... sunt mai mulţi accidentaţi. Mâine voi menaja anumiţi jucători pentru că îmi e frică de aceste accidentări. În plus îmi doresc să dau şansă şi altor jucători", a explicat el.



Mijlocaşul Vadim Raţă (29 de ani), transferat vineri de la FC Voluntari, este un jucător care poate face diferenţa, susţine Nicolae Dică.



"Raţă este un jucători care ne poate ajuta, are experienţă, joacă în naţionala Moldovei. El poate să facă diferenţa pe faza ofensivă şi de asta l-am dorit. Uşor nu e să îi integrez pe jucătorii nou veniţi, dar pentru asta sunt aici. Şi zic că în mare am cam reuşit. Atacantul poate vine mâine, poate poimâine. Vreau să vină cât mai repede ca să putem să-l trecem pe lista UEFA", a spus antrenorul, care a negat că atacantul dorit este Andrea Compagno de la FCU Craiova 1948.



Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Chindia Târgovişte, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.

