USR PLUS se opune programului de investiţii anunţat de Florin Cîţu

USR PLUS susţine dezvoltarea localităţilor rurale din România, dar nu prin programe de tip PNDL care înseamnă risipa banilor publici pe criterii politice. Banii din PNDL 1 şi 2 au ajuns în buzunarele baronilor locali. Nu vrem să fim părtaşi în replicarea unor practici de alocări discreţionare de bani către clientela de partid şi cu investiţii fără cap care nu au dus nicăieri la dezvoltarea reală a zonelor rurale.



În ciuda declaraţiilor din spaţiul public nu a existat un acord în coaliţie pe acest program. USR PLUS susţine organizarea unei dezbateri largi pe tema programului de dezvoltare locală pentru a nu repeta ceea ce a făcut PSD. Există deja o serie de recomandări EFOR de care trebuie să ţinem cont pentru a avea rezultate. Inclusiv structurile autorităţilor publice locale trebuie să fie consultate cu privire la nevoile reale de investiţii pe care le au în acest moment şi de capacitatea locală de a susţine aceste investiţii.



Având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu PNDL 1 şi 2, nu putem să ne bate joc în continuare de banii oamenilor, de aceea USR PLUS cere criterii foarte clare de acordare a banilor publici şi un mecanism transparent de alegere a proiectelor care să nu depindă de pixul politic al ministrului Dezvoltării.



Dezvoltarea locală se face doar cu cofinanţare locală pentru orice fel de investiţie din bugetul naţional.



USR PLUS a cerut deja în şedinţa de Guvern o evaluare a rezultatelor PNDL 1 şi 2 şi propune reluarea subiectului la următoarea şedinţă a coaliţiei cu cifre pe masă.

Ce prevede programul de investiţii "Anghel Saligny"

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în consultare publică Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".

"Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei are pregătit un proiect act normativ, în urma analizei efectuată în ultima perioadă, pentru aprobarea unui program de naţional investiţii pe care noi dorim să îl denumim după renumitul inginer român Anghel Saligny. Un program naţional de investiţii 'Anghel Saligny' cu o valoare propusă de 50 de miliarde de lei, care vizează domenii de interes local, investiţii la nivel local. Vorbim de sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare în localităţile României, vorbim de drumuri de interes local şi judeţean şi vorbim de extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localităţile din ţară.

Este un proiect pe care îl avem pregătit şi care răspunde nevoii de dezvoltare a localităţilor şi a unităţilor administrativ teritoriale din România", a declarat Cseke Attila.