Ursula von der Leyen cere ca Putin să fie adus în faţa justiţiei

”Putin trebuie să piardă acest război şi să fie tras la răspundere pentru actele sale, aceasta este important pentru mine", a declarat Ursula von der Leyen pentru canalul de televiziune al cotidianului Bild, citat de Agerpres.



Fără îndoială că în Ucraina au fost comise crime de război, de la declanşarea ofensivei ruse la sfârşitul lunii februarie, "de aceea susţinem strângerea de probe" pentru o procedură în faţa Curţii Penale Internaţionale", a adăugat şefa executivului european, care a efectuat o vizită la Kiev în cursul zilei.



"Bazele sistemului nostru de drept internaţional cer să urmărim penal astfel de crime şi, în cele din urmă, Putin este responsabil pentru ele", a adăugat ea.



Întrebată despre probabilitatea ca şeful statului rus să poată fi adus într-o zi în faţa justiţiei internaţionale, Ursula von der Leyen a răspuns: "Cred că este posibil".



Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis joi, în cursul vizitei la Kiev, că UE va sprijini Ucraina "atât timp cât va fi nevoie" în faţa Rusiei, într-un moment în care trupele ucrainene înregistrează succese în contraofensiva lor.

Vizita survine în paralel cu o întrevedere între preşedinţii rus şi chinez, Vladimir Putin şi Xi Jinping, în Uzbekistan, pentru un summit regional al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), prezentată ca o soluţie "alternativă" la alianţele occidentale.



Putin a denunţat cu această ocazie încercările occidentale de a crea o "lume unipolară", salutând poziţia "echilibrată" a Beijingului, care nu a denunţat invazia din Ucraina (dar nici nu a aprobat-o). Xi a subliniat că ţara sa este gata să îşi asume rolul de "mare putere" cu Rusia, insistând în acelaşi timp asupra obiectivului de "stabilitate" în faţa "haosului".



În Ucraina, Von der Leyen s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, declarându-se impresionată de "vitejia" forţelor ucrainene pe front.

"Îi veţi avea alături pe prietenii voştri europeni atât timp cât va fi nevoie. Suntem prieteni pentru totdeauna", a afirmat ea alături de Zelenski.



Ucraina are ca "prioritate" să facă parte din piaţa comună a Uniunii Europene, unde bunurile, serviciile şi capitalurile pot circula libere între ţări, a subliniat la rândul său preşedintele ucrainean, a cărui ţară vrea în special să îşi sporească livrările de electricitate către UE.



Este a treia vizită în Ucraina a Ursulei von der Leyen, însă prima de când această ţară a devenit candidată la aderarea la UE.



Europenii au oficializat în iunie candidatura Ucrainei, care vrea de asemenea să adere şi la NATO. Această perspectivă este percepută ca o ameninţare existenţială de către Moscova, care a declanşat sub acest pretext, dar şi sub altele, invazia sa de la 24 februarie.



Ca reacţie, Occidentul a adoptat o serie de sancţiuni împotriva Rusiei, furnizând în acelaşi timp arme Kievului, un sprijin crucial care i-a permis Ucrainei să elibereze în ultimele săptămâni mii de kilometri pătraţi de teritoriu de sub controlul forţelor ruse.



Ucraina pledează de asemenea pentru un sprijin financiar, deoarece economia sa s-a prăbuşit şi are nevoie în prezent de cinci miliarde de dolari pe lună pentru a-şi acoperi deficitul bugetar.

