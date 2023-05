Urmează rotativa la Guvern. Ministrul Câciu, rezultat sondaj DC News. Cum apreciază cititorii activitatea lui

Primul ministru despre care am întrebat cititorii DC News a fost Adrian Câciu - de la Finanțe. Doar 8,1% dintre cititorii DC News spun că au o părere foarte bună despre demnitar.

26,5% au spus că au părere bună. 29,9% părere foarte rea și 35,4% părere rea. Așadar, ministrul Finanțelor a ieșit pe minus. Cititorii noștri apreciază în mod negativ activitatea lui Adrian Câciu în Guvern.

Rezultatul complet a arătat astfel:



Foarte bună 8,1% (543)

Bună 26,5% (1774)

Foarte rea 29,9% (2002)

Rea 35,4% (2369)

Protocolul de funcționare a coaliției prevede că ministerul Finanțelor va trece la PNL la rotativă.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI:

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că mandatul echipei de negociere a partidului privind rotativa guvernamentală este menţinerea protocolului coaliţiei sau, în caz contrar, reducerea numărului de ministere şi al secretarilor de stat.



Ciucă a precizat că îşi va demisia din funcţia de prim-ministru pe 26 mai, în vederea demarării procedurilor constituţionale pentru rotativa guvernamentală.



„Am aprobat mandatul cu care echipa de negociere a Partidului Naţional Liberal (...) va intra în negocieri începând de mâine. Mandatul are două elemente principale şi anume: menţinerea în protocolul semnat în 2021 şi, desigur, orice ieşire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră, discutată de altfel mai mult timp în partid, reducerea numărului de ministere, a numărului de secretari de stat. Practic, iniţierea acestei decizii a Partidului Naţional Liberal a fost luată în momentul în care, prin ultima ordonanţă de urgenţă pe care am dat-o, am redus cu 50% numărul de consilieri personali la nivelul demnitarilor", a afirmat Ciucă, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.



El a adăugat că în spaţiul public a apărut un fake news potrivit căruia PNL ar fi cerut „ceva" în aceste negocieri.



„În spaţiul public s-a încercat un fake news, i-aş spune şi îi spun cu convingere, legat de faptul că Partidul Naţional Liberal ar fi cerut ceva. Vă spun doar atât: Partidul Naţional Liberal nu a cerut absolut nimic, în afară de rămânerea în protocol. Noi am cerut să ne facem treaba onest şi cu responsabilitate la nivelul Guvernului. Am avut şi avem în continuare responsabilitatea să asigurăm stabilitate politică, să asigurăm măsurile şi deciziile prin care să gestionăm toate aceste provocări şi dificultăţi cu care se confruntă nu doar România, ci întreaga regiune, întreaga Europă şi ştim cu toţii care au fost elementele, efectele, consecinţele acestor crize suprapuse şi succesive. Încă o dată: Partidul Naţional Liberal nu a cerut absolut nimic", a transmis liderul PNL.

VEZI ȘI: Din culisele noului Guvern. Nume surpriză pe lista coaliției. Decizia UDMR. Totul cu Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac - https://www.dcnews.ro/din-culisele-noului-guvern-nume-surpriza-pe-lista-coalitiei-decizia-udmr-totul-cu-mugur-ciuvica-si-bogdan-chirieac_916510.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News