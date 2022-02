Ungaria refuză suplimentarea trupelor NATO pe teritoriul național

Ungaria nu dorește mai multe trupe NATO în țară, deoarece propriile sale forțe armate oferă o apărare adecvată, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Péter Szijjártó pentru Euronews, într-un interviu.

Vorbind despre desfășurarea trupelor NATO în alte țări din Europa Centrală și de Est, el a spus că în Ungaria nu este nevoie de acest lucru.

„Nu, nu am fost de acord și nu vom fi de acord. Asta pentru că există deja trupe NATO în țară, Forțele Armate Ungare.”, a spus acesta.

Potrivit lui Szijjártó, acestea sunt într-o stare bună pentru a garanta securitatea țării, așa că nu este nevoie de trupe suplimentare în țară.

„Sancțiunile împotriva Rusiei nu funcționează”

El a mai spus că, în timp ce Ungaria a votat până acum în cadrul NATO pentru toate sancțiunile împotriva Rusiei, acele sancțiuni nu funcționează.

„Au existat deja sancțiuni împotriva Rusiei. Sancțiunile ar trebui impuse doar dacă se întâmplă ceva. Primul lucru este că aceste sancțiuni nu funcționează”, a spus Szijjártó. Ulterior, jurnalista Euronews i-a amintit acestuia că Ungaria a votat până acum sancțiunile NATO împotriva Rusiei, iar Szijjártó a confirmat acest lucru, spunând: „Da, pentru că nu am vrut să perturbăm unitatea europeană. Nu am avut niciodată veto, am urmat mereu aceste decizii. Adică, nu am refuzat niciodată o asemenea decizie.”

Totuși, potrivit ministrului, este clar că sancțiunile nu funcționează, dovadă fiind faptul că și comerțul dintre Germania și Rusia și între Franța și Rusia a crescut de la introducerea sancțiunilor anterioare. Ministrul a cerut, așadar, o analiză onestă a sancțiunilor aflate deja în vigoare, scrie RMX.

67% dintre maghiari îl consideră pe Viktor Orbán un bun lider. Premierul Ungariei are popularitate și în rândul opozanților

Cel mai recent sondaj al Institutului Nézőpont îl compară actualul prim-ministru cu opozantul său de stânga pe baza a trei caracteristici. În fiecare dintre măsurători, opinia maghiarilor care vor merge la vot este mai pozitivă pentru Orbán decât pentru rivalul său.

Respondenții au fost întrebați cât de adevărată au găsit afirmația conform căreia Orbán și Márki-Zay „și-au respectat promisiunile”, precum și în ce măsură consideră că oricare dintre candidați este „un lider bun” și „o persoană corectă”.

Șase din zece (58%) alegători cred că Orbán își ține promisiunile, 31% considerând că acest lucru nu este adevărat. Dimpotrivă, doar 19% dintre alegătorii maghiari cred că Márki-Zay își va respecta promisiunile electorale, în timp ce 35% consideră că nu.

Două treimi dintre alegătorii probabili (67%) spun că Orbán este un lider bun, iar doar unul din patru (25%) alegătorii contestă acest lucru. De cealaltă parte, 44% dintre alegătorii probabili îl consideră pe Péter Márki-Zay un lider rău și doar aproape un sfert (23%) îl consideră un lider bun (citește continuarea AICI).

