Un senator USR s-a ales cu plângere penală, după ce a lovit un inspector bancar. Bogdan Chirieac: Sunt convins că nu se va întâmpla nimic

Un senator USR a lovit un inspector bancar. Este vorba despre parlamentarul Virgil Marius Bob, care l-a lovit cu telefonul în cap pe bărbat. Scenele violente au fost surprinse într-o sală de evenimente cu zeci de persoane așezate la mese, transmite Realitatea Plus. În urma acestui incident, parlamentarul s-a ales cu o plângere penală la parchet. În contextul în care USR a lansat campania "Fără penali în funcții publice", analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat despre acest caz.

"Noi, cei din USR (n.r. ironie), avem imunitate în fața justiției. Mă refer la domnul fost președinte Barna, care a avut probleme cu fondurile europene și știți bine că nu s-a mai întâmplat nimic, deși în presă au apărut tot felul de acuzații. O aveți pe doamna Clotilde Armand cu alegerile de la Sectorul 1, acelea de le-a văzut o țară întreagă că scotoceau sacii de voturi și procurorul de caz a fost dat afară și secția care ancheta cauza de la Sectorul 1, secția Parchetului a fost desființată, deci eu am convingerea fermă că se va închide și acest caz", a declarat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: România nu are justiție

"Păi înseamnă că justiția nu își face treaba în anumite cazuri sau cum?", l-a întrebat Raluca Țicmeanu.

"România nu are justiție. Justiția în România este nefuncțională. Funcțională este justiția civilă, comercială. Asta penală este un bici în mâna celui care o mânuiește. Slavă Domnului că noi, cei din USR, și simpatizanții avem imunitate în fața justiției în aceste cazuri. Și eu sunt convins că nu se va întâmpla nimic, adică Parchetul nu va face nimic în acest caz, se va pune batista pe țambal și domnul senator va putea candida fără probleme peste doi ani", a spus Bogdan Chirieac.

Bob Virgil Marius: Regret ce s-a întâmplat și am decis să mă autosuspend din partid

"Am avut, în weekend, o altercație cu un bărbat la un eveniment privat. Acest bărbat m-a provocat și am avut o reacție nervoasă necontrolată pe care o regret. Îmi pare rău pentru această altercație și voi colabora cu poliția pentru stabilirea circumstanțelor incidentului. Există mai mulți martori care pot atesta ca omul m-a provocat, dar asta nu este o justificare. Regret ce s-a întâmplat și am decis să mă autosuspend din partid", a scris ulterior senatorul pe pagina sa de Facebook.

Persoanele condamnate definitiv pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie nu pot candida în funcţii publice. Doar un singur vot a fost "împotrivă"

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, două iniţiative legislative care prevăd interdicţia de a candida şi a fi alese în funcţiile de senator, deputat, respectiv de primar, preşedinte al Consiliului judeţean, consilier judeţean, consilier local pentru persoanele care au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.

S-au înregistrat 250 de voturi "pentru" şi unul "împotrivă". Proiectele modifică Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor. "Nu au dreptul de a depune candidaturi şi nu pot fi alese persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, condiţiile prevăzute la articolul 37 din Constituţia României pentru a fi alese şi persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia post condamnatorie sau dezincriminarea", prevede textul adoptat la cele două proiecte, transmite Agerpres. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.