Un român din Finlanda care nu şi-a plătit taxele, vizitat de autorităţi: Doi tipi, din ăia de vezi în Matrix...

"Un amic din Finlanda, mutat la o bancă de acolo în urmă cu ceva vreme și devenit între timp cetățean finlandez, îmi scrie marți seara:

Băi, fii atent cum e aici! Luna trecută am uitat să-mi achit niște taxe. M-am luat cu altele și am uitat pur și simplu, nah! Azi dimineață, a treia zi după termenul limită de plată (de care efectiv uitasem), o mașină neagră oprește în fața casei (după cum știi, eu lucrez de acasă de peste un an). Coboară doi tipi, sună la ușă. Frate, din ăia din care vezi în Matrix. Costume negre, fețe sobre, lentile închise la ochelari. Erau "portăreii". Eram pe punctul de a le spune că în 5 minute achit taxele, să mă milogesc de ei să mă ierte, că mă luasem cu altele și că prostul de mine uitase...", a transmis românul.

ANAF, în lupta cu investitorii în criptomonede. Budișteanu: Trebuie să fim mulțumiți că procentul este mic

„Conceptul de taxarea are o problema fundamentală: globalizarea și anume firmele sau persoanele bogate pot angaja experți fiscali plătindu-i cu sute de mii de dolari ca să le găsească cele mai propice condiții pentru a-și înființa firmele în paradisuri fiscale în care să plătească taxe foarte mici. Astfel, taxarea, ca sistem economic, se găsește într-o problemă majoră din punctul meu de vedere.

Cel mai probabil o să avem anumite reforme fundamentale la nivel internațional în următorii 20-30 de ani, referitor la taxarea cetățenilor de către ANAF. Cetățeni români trebuie să respecte legile și orice venit încasat este impozitat. Trebuie să fim mulțumiți că procentul este mic, comparativ cu alte țări. Puteau totuși să plafoneze venitul total la o suma de genul 10.000 RON, pentru a putea da posibilitatea ca oameni să învețe și să înceapă o afacere.", a explicat Ionuț Budișteanu pentru DC News.

