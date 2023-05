Un nou ciclon lovește Europa. România, printre țările afectate; Elena Mateescu (ANM): Situația va fi de interes până la sfârșitul primăverii

„Este perioada din an când Mediterana începe să fie foarte activă și să declanșeze, iată, astfel de situații, care aduc fenomene de instabilitate atmosferică pentru această dată, pentru Sudul Europei și chiar Sud-Estul Europei, zonă în care ne aflăm și noi. În condițiile în care vorbim și despre temperaturi mai ridicate, căldura vine la pachet cu aceste fenomene.

Temperaturile mai mari, asociate și cu un grad mai mare de umezeală în atmosferă, determină ca pe parcursul după-amiezilor să ne confruntăm cu astfel de fenomene la nivel local care fac obiectul acestor avertizări. Cu siguranță, acestea vor fi de interes pe tot parcursul săptămânii, până la sfârșitul primăverii. În fiecare zi, după-amiaza și la sfârșitul serii vor fi posibile. Am avut și coduri portocalii, 3 la număr, în această după-amiază, în județele Timiș, Caraș-Severin și Arad”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3-CNN.

„Încă ne aflăm la începutul acestei perioade. Chiar dacă aversele se aproprie de media climatologică a unei luni mai, cu siguranță nu putem caracteriza aceste situații așa cum a fost episodul de vreme deosebit de severă din Italia și, cu siguranță, vom monitoriza situația astfel încât, în fiecare dimineață, în cadrul consiliului de prognoză, să emitem alertele meteorologice specifice, conform fluxului operațional”, a continuat șefa ANM.

Inundaţiile din regiunea Emilia-Romagna este posibil să fii provocat pagube de 1,5 miliarde de euro culturilor agricole, potrivit unei estimări preliminare a asociaţiei fermierilor italieni Confagricoltura, transmite Bloomberg.

Aceasta este prima estimare a impactului ploilor torenţiale care au lovit în ultimele zile regiunea Emilia-Romagna, din nordul Italiei, care are o densitate ridicată de IMM-uri.



Agenţia de presă ANSA informează că 13 persoane şi-au pierdut viaţa şi aproximativ 10.000 au fost strămutate în regiunea Emilia-Romagna, în timp ce salvatorii încearcă în continuare să ajungă la zeci de sate şi ferme care sunt izolate din cauza apelor.



Per total, impactul inundaţiilor asupra stocului de locuinţe al Italiei ar putea ajunge la trei miliarde de euro pe an, conform unui studiu recent al Băncii centrale a Italiei. Emilia-Romagna, traversată de râul Po, cel mai mare fluviu din Italia, şi afluenţii săi este regiunea italiană cea mai expusă la pagubele provocate de inundaţii, se arată în studiul citat. Pierderile anuale preconizate din cauza inundaţiilor sunt estimate la 0,71% din valoarea stocului de locuinţe din regiune. În Italia aproape 5% din valoarea locuinţelor riscă să fie pierdută ca urmare a unor grave inundaţii în următorii 20 până la 50 de ani, se mai arată în studiul Băncii centrale a Italiei.

