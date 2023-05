Inundațiile din Italia au produs pagube de 1,5 miliarde de euro pentru culturile agricole

Aceasta este prima estimare a impactului ploilor torenţiale care au lovit în ultimele zile regiunea Emilia-Romagna, din nordul Italiei, care are o densitate ridicată de IMM-uri.



Agenţia de presă ANSA informează că 13 persoane şi-au pierdut viaţa şi aproximativ 10.000 au fost strămutate în regiunea Emilia-Romagna, în timp ce salvatorii încearcă în continuare să ajungă la zeci de sate şi ferme care sunt izolate din cauza apelor.



Per total, impactul inundaţiilor asupra stocului de locuinţe al Italiei ar putea ajunge la trei miliarde de euro pe an, conform unui studiu recent al Băncii centrale a Italiei. Emilia-Romagna, traversată de râul Po, cel mai mare fluviu din Italia, şi afluenţii săi este regiunea italiană cea mai expusă la pagubele provocate de inundaţii, se arată în studiul citat. Pierderile anuale preconizate din cauza inundaţiilor sunt estimate la 0,71% din valoarea stocului de locuinţe din regiune. În Italia aproape 5% din valoarea locuinţelor riscă să fie pierdută ca urmare a unor grave inundaţii în următorii 20 până la 50 de ani, se mai arată în studiul Băncii centrale a Italiei.



Guvernul italian a alocat deja 30 de milioane de euro pentru a face faţă impactului imediat al situaţiei de urgenţă. Noi ajutoare sunt aşteptate la o reuniune a cabinetului programată pentru ziua de marţi. Însă costul lucrărilor de reconstrucţie după inundaţii ar putea să explodeze. Stefano Bonaccini, preşedintele regiunii Emilia-Romagna a comparat dezastrul din ultimele zile cu cutremurul care a lovit aceiaşi regiune în 2012.



Este posibil ca inundaţiile din ultimele zile să aibă un impact şi asupra sezonului turistic, din cauză că furtunile au afectat plajele din staţiunile de pe malul mării precum Rimini şi Riccione.



Cântăreţul Bruce Springsteen, o legendă a muzicii rock americane, a fost criticat în Italia pentru că nu şi-a anulat concertul susţinut joi seară în Ferrara, în contextul în care regiunea Emilia-Romagna din nordul acestei ţări se confruntă cu inundaţii ce au ucis cel puţin nouă oameni.



În schimb, autorităţile italiene au decis să anuleze cursa de Formula 1 programată duminică la Imola, localitate aflată în apropiere de multe dintre zonele cele mai grav afectate, după ce organizatorii au spus că nu este posibil ca "evenimentul să fie organizat în siguranţă", scrie Agerpres.

