Un medic din Austria s-a sinucis. A fost vizat de militanţii anti-vaccin: "Ameninţări mai întâi pe internet și apoi în persoană, direct în cabinet”

"Să punem capăt acestei intimidări și să punem capăt apariției fricii. Ura și intoleranța nu au loc în Austria noastră", a spus președintele Alexander Van der Bellen, salutând-o pe Lisa-Maria Kellermayr drept un medic care a sprijinit vindecarea oamenilor, protejându-i de boli printr-o abordare prudentă a pandemiei.

„Unii oameni s-au înfuriat și acești oameni au speriat-o, au amenințat-o, mai întâi pe internet și apoi și în persoană, direct în cabinetul ei”. a continuat Alexander Van der Bellen, notează Reuters.

Cadavrul medicului -- care a oferit adesea interviuri presei despre combaterea pandemiei de coronavirus și promovarea vaccinărilor -- a fost găsit vineri în biroul ei din Austria Superioară.

Procurorii au transmis că au găsit un bilet de adio și că nu plănuiesc o autopsie.

Austria a renunțat luna trecută la planurile de a introduce vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 pentru adulți, declarând că este puțin probabil ca măsura să crească una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare din Europa de Vest.

Zeci de mii de oameni au mărșăluit în proteste regulate împotriva blocajelor anul trecut, evidențiind o diviziune socială față de măsurile de sănătate publică pe care le-au experimentat multe țări.

Dar moartea medicului -- despre care asociația medicilor austrieci a spus că reflectă o tendință mai largă de amenințări la adresa personalului medical -- a șocat țara.

"Ura împotriva oamenilor este de neiertat. Această ură trebuie să înceteze în sfârșit", a spus ministrul Sănătății, Johannes Rauch.

Austria renunță la obligativitatea privind plasarea în carantină a persoanelor infectate cu noul coronavirus

Guvernul austriac a anunţat marţi că va renunţa în curând la obligativitatea privind plasarea în carantină a persoanelor infectate cu noul coronavirus, chiar dacă această ţară se confruntă în prezent cu un nou val de infectări, informează DPA.

Potrivit noilor dispoziţii ale Guvernului austriac, care vor intra în vigoare pe 1 august, orice persoană care nu se simte bolnavă poate să îşi părăsească locuinţa după un rezultat pozitiv la un test COVID-19, însă va trebui totuşi să respecte anumite restricţii.



Printre acestea se află obligativitatea de purtare a unei măşti sanitare de tip FFP2, cu excepţia situaţiilor în care persoana infectată se află în aer liber şi la o distanţă de cel puţin doi metri faţă de alţi oameni. În plus, persoanele infectate cu SARS-CoV-2 nu vor avea acces în spitale, aziluri pentru vârstnici, unităţi pentru persoane cu handicap şi centre de sănătate.



"Cei care sunteţi bolnavi, staţi acasă!", a declarat ministrul austriac al Sănătăţii, Johannes Rauch, după anunţul referitor la aceste modificări.

Johannes Rauch a mai spus că decizia a fost luată prin prisma consecinţelor psihologice şi sociale generate de pandemia de coronavirus, ajunsă în cel de-al treilea an al său, într-o perioadă considerată "o nouă fază".



"Nu putem să eliminăm pandemia prin testare, nu putem s-o eliminăm prin vaccinare şi nu putem s-o eliminăm prin sechestrare", a adăugat ministrul austriac. Raportarea obligatorie a cazurilor de COVID-19 rămâne însă obligatorie, pentru ca autorităţile sanitare din Austria să poată monitoriza în continuare incidenţa bolii, a precizat Johannes Rauch.



Ministrul austriac a menţionat mai multe modele de pe plan internaţional, invocând ţări precum Danemarca, Norvegia, Regatul Unit, Spania şi Elveţia. În aceste ţări, a spus el, regulamentele privind autoizolarea au fost anulate în urmă cu mai multe luni.

Johannes Rauch a declarat pentru cotidianul Tiroler Tageszeitung că oamenii "trebuie să afle că pur şi simplu nu putem să trăim cu acest nivel de criză pandemică timp de mai mulţi ani". El a precizat totuşi că măsurile de combatere a răspândirii noului coronavirus ar putea fi înăsprite dacă situaţia epidemiologică va deveni din nou gravă.



În Austria, incidenţa raportată la şapte zile a cazurilor de COVID-19 - aproximativ 900 de cazuri la 100.000 de locuitori în această săptămână - este mai mare decât cea din Germania. Un număr considerabil mai mare de pacienţi sunt trataţi în prezent în spitalele austriece prin comparaţie cu vara anului trecut, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News