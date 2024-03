Un implant Neuralink ar putea reda vederea celor care s-au născut orbi. Elon Musk: "Funcționează deja la maimuțe"

Elon Musk a reapărut pe radarul mass-media cu un proiect revoluționar prin intermediul Neuralink, compania sa dedicată interfețelor neuronale. Ultima inovație, numită „Blindsight”, are ca obiectiv restabilirea vederii la persoanele născute fără acest simț, scrie Euronews.

Musk a dezvăluit detalii despre proiectul Blindsight pe platforma sa de socializare, X, comparându-l inițial cu primele grafice Nintendo, dar subliniindu-și intenția de a depăși limitele vederii umane.

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy