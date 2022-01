Un elev cu dizabilități din Austria a fost obligat să susțină un examen în afara școlii, pe vreme geroasă, pentru că nu purta mască / foto

Autoritățile austriece investighează cazul unui elev de școală elementară în vârstă de nouă ani din Voitsberg, care a fost forțat să susțină un examen în afara școlii, pe vreme geroasă, deoarece nu purta mască, potrivit publicației de știri OE24.

Potrivit informațiilor, elevul pe nume Jason are o scutire de la purtarea obligatorie a măștii de protecție în sala de clasă și este testat în mod regulat pentru Covid-19 de la începutul lunii ianuarie.

This is a heartbreaking image of what is happening in Austria. And it also makes me bloody angry. An unmasked child in Austria is forced to take an exam outside of the school building in freezing conditions.



We all need to wake up. And fast. pic.twitter.com/8d4UsAu5GV