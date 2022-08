UE pregăteşte un ajutor financiar de 8 miliarde de euro pentru Ucraina

O parte din acest pachet ar urma să fie constituit din granturi, pe care Ucraina nu va trebui să le restituie, iar diferenţa va consta în împrumuturi.



Liderii statelor G7 au convenit în luna mai un alt ajutor financiar pentru Ucraina, de 9,5 miliarde de dolari, fonduri oferite în special de SUA. Germania a contribuit la acel ajutor cu un miliard de euro.



Germania va contribui şi la noul pachet de ajutor european, dar alte state din UE, precum Franţa sau Italia, nu şi-au manifestat deocamdată această disponibilitate şi Berlinul se află în contact cu statele UE şi cu Comisia Europeană asupra acestei chestiuni, mai afirmă sursa citată.



Ajutorul preconizat va fi destinat susţinerii bugetului Ucrainei, în timp ce ajutorul militar, umanitar şi de reconstrucţie urmează să fie finanţat din alte surse, potrivit reprezentantului guvernului german.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna aceasta că în urma agresiunii militare ruse deficitul bugetar al Ucrainei a ajuns la circa 5 miliarde de dolari lunar.

Fost preşedinte ucrainean: Putin ar putea folosi arme nucleare tactice în Ucraina

Leonid Kucima, fost preşedinte al Ucrainei, afirmă că Vladimir Putin ar putea lansa arme nucleare tactice în Ucraina.

"Nu aş exclude acest pericol. Realitatea este că o Ucraină fără arme nucleare nu este capabilă să răspundă în mod adecvat Rusiei. Însuşi sentimentul de impunitate a fost principala forţă motrice din spatele acţiunilor lui Putin de mai bine de un deceniu. Dacă starea lucrurilor pe front este ameninţată - nu, nu existenţa sau securitatea Rusiei, ci doar poziţiile politice ale lui Putin şi stabilitatea regimului său - Kremlinul poate folosi arme nucleare tactice. Poate fi prevenit acest lucru? Sper că da. Noi nu îl putem opri pe Putin aici. Dar cred că aliaţii noştri occidentali pot face acest lucru" - a explicat Kucima, într-un interviu pentru redacţia ucraineană a BBC.

Totodată, fostul lider ucrainean este încrezător că un avertisment ferm pentru Putin, din partea Statelor Unite, de exemplu, cu privire la un răspuns militar la utilizarea armelor nucleare împotriva Ucrainei, de asemenea, l-ar putea opri pe liderul de la Kremlin să recurgă la asemenea acţiuni periculoase.

"Nu exclud ca un astfel de avertisment să fi fost deja emis prin canalele de comunicare directă. Pentru că miza este prea mare. Reacţia în lanţ nu poate fi oprită nu doar în cazul unei bombe, ci şi într-o escaladare scăpată de sub control. Toţi spun că, după invazia rusă, lumea nu va mai fi la fel ca înainte. Dar, după folosirea armelor nucleare, s-ar putea ca lumea să nu mai existe deloc" - a mai declarat Leonid Kucima.

"Ameninţările cu folosirea armelor nucleare sunt întotdeauna foarte grave. Puteţi avea încredere în ceea ce spun, ca persoană care şi-a dedicat jumătate din viaţă dezvoltării de rachete. Armele nucleare sunt ceva ce tot ce se referă la ele este întotdeauna foarte serios. În ceea ce priveşte o prognoză anume, exclud utilizarea potenţialului strategic rusesc. Nu cred absolut deloc în aşa ceva. Un stat poate recurge la folosirea armelor nucleare strategice numai dacă există o ameninţare reală la adresa existenţei sale sau ca răspuns la un atac deja lansat, ca un fel de "răzbunare de pe lumea cealaltă" - a adăugat Kucima.

Potrivit acestuia, Rusia poate folosi astfel de arme numai împotriva Statelor Unite, pentru că aşa sunt caracteristicile plasării şi ţintirii rachetelor intercontinentale.

"Dar Putin, indiferent ce spune, ştie perfect că Statele Unite nu-l ameninţă şi nu vor lovi primele. Utilizarea armelor nucleare strategice înseamnă o lovitură automată ca răspuns şi moartea garantată - există chiar şi aşa ceva, un termen în geopolitică de "distrugere reciproc asigurată". Iar Putin nu este un sinucigaş" - a conchis Leonid Kucima, citat de Rador.

Volodimir Zelenskyi cere discuții directe cu Xi Jinping: Aș vrea foarte mult ca China să-și revizuiască atitudinea față de Federația Rusă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a făcut apel la discuții directe cu Xi Jinping din China, îndemnând Beijingul să-și folosească influența politică și economică asupra Rusiei pentru a ajuta la încheierea războiului din țara sa.

Zelenskyy a declarat pentru South China Morning Post (SCMP), într-un interviu publicat joi, că a cerut o conversație cu președintele chinez de când a început invazia rusă a Ucrainei în februarie, dar aceasta încă nu a avut loc.

„Aș vrea să vorbesc direct. Am avut o conversație cu președintele Xi Jinping, care a avut loc în urmă cu un an. De la începutul agresiunii pe scară largă din 24 februarie, am cerut oficial o conversație, dar nu am avut nicio conversație cu China, deși cred că ar fi de ajutor. China, cel mai important aliat al Rusiei, nu a condamnat încă ceea ce președintele rus Vladimir Putin a numit o ”operație militară specială” în Ucraina, despre care el spune că are ca scop ”denazificarea” și demilitarizarea țării. Conflictul de șase luni a ucis cel puțin 5.327 de civili în Ucraina și a forțat aproximativ 12 milioane de oameni să părăsească casele lor. De asemenea, luptele au împiedicat cerealele să părăsească țara, care este cunoscută drept „coșul de pâine a lumii”, agravând penuria de alimente și provocând creșteri ale prețurilor pe tot globul”, a declarat Zelensky pentru un ziar din Hong Kong, potrivit Al Jazeera.

Zelensky și aliații săi occidentali au numit invazia Rusiei un război de agresiune, dar Beijingul spune că Moscova a fost provocată să atace, inclusiv din cauza extinderii NATO în Europa.

