Turist român, înecat în Jupiter după ce a intrat în apă, deşi era steag roşu. În străinătate, "oricine se bagă în mare pe steag roşu e pe cont propriu"

Conform Digi24, încă un român a murit luni, în staţiunea Jupiter, după ce a intrat în apă deşi era arborat steagul roşu. Salvamarii l-au avertizat toată ziua să nu intre în apă, aşa că turistul a aşteptat finalul de tură al acestora, după care a intrat în valuri şi nu a mai ieşit. Intervenţia salvamarilor, veniţi înapoi la muncă pentru a încerca să îl salveze pe bărbat, a fost riscantă, pentru că marea era foarte agitată. Din nefericire, acesta a murit înecat, iar trupul său a fost recuperat şi adus la mal cu un skijet.

21 de oameni au murit înecați, de la începutul sezonului, iar unul este încă dat dispărut.

Am fost în această vară în Albania, în staţiunea Sarande. Plajă cu pietre, fără nisip, curenţi destul de puternici. E şi un port în apropiere, întreaga staţiune dă spre un fel de golf ceva mai extins, chiar dacă vorbim de Marea Ionică, la mică distanţă fiind şi Corfu, insula din Grecia. Nu ştiu cum stă treaba pe micile plaje cu plată, deşi mă îndoiesc că are fiecare câte un salvamar, dar am văzut cum e treaba... la gratuitate. Salvamarii au câte un punct de observaţie la vreo 200 m unul de altul. Dar nu am văzut pe niciunul să se dezlipească de acel punct.

Am prins steagul verde în cele mai multe zile, dar am avut parte şi de steag galben şi de steag roşu. Arborarea lor nu se face cu zgomot. De fapt, nici nu ştii când sunt arborate. Ideea este, însă, că atunci când steagul roşu a fost arborat, marea s-a golit, doar câţiva temerari fiind încă "la înot". Fără valuri, ci doar cu curenţi puternici, care te trăgeau destul de tare în larg. Cu toate astea, salvamarii nu s-au certat cu nimeni, nu au intrat în apă după nimeni. Şi-au făcut treaba, au arborat steagurile, au stat liniştiţi. Nu a fost nevoie de intervenţia nimănui, pentru că până şi temerarii au ieşit din apă, dar nu am putut să nu mă gândesc la cum se procedează la noi.

E bine că salvamarii sunt atât de interesaţi să salveze toate vieţile? Foarte adevărat. Dar de ce nu îşi riscă salvamarii din alte ţări viaţa aşa cum o fac ai noştri? Eu nu am discutat cu niciun salvamar din Albania, singurul căruia i-am pus o întrebare părea chiar că nu ştie nici engleză. Dar a făcut-o Vitalie Cojocari, în Spania. "Oricine se bagă pe steag roșu în mare este pe cont propriu. Noi nu ne riscăm viața pentru ei, nu ne băgăm pentru astfel de turiști fără discernământ", i-a spus un salvamar acestuia. CITEŞTE MAI MULTE AICI

E drept, însă, că pe plajele din afara ţării sunt şi destul de puţini turişti "fără discernământ". Nu am văzut să se certe cineva cu salvamarul că a pus steagul roşu când marea părea calmă. Dar, poate am fost eu norocos să fiu într-un loc cu turişti veniţi la relaxare, nu la înot de performanţă în orice condiţii.

*acest articol reprezintă o opinie

