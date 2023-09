Vacanţă în Sarande, parte din "Maldivele" Europei. Ce trebuie să ştiţi înainte de a merge acolo şi de ce nu trebuie să vă temeţi. Mişcarea din trafic pe care aş vrea să o văd şi în România

Am fost în concediu în Albania, în deja celebra staţiune Sarande. Am plecat de acasă cu teamă de a conduce în Albania, asta şi după ce am citit ce scrie pe site-ul MAE despre traficul din această ţară.

"Chiar dacă regulile de circulaţie sunt similare celor din România, în general acestea nu sunt respectate de către conducătorii auto din Albania (se trece pe roşu la semafor, se circulă pe contrasens, nu se acordă prioritate de dreapta etc.).

În cazul în care vă deplasaţi cu autoturismul, este necesar să manifestaţi prudenţă maximă", transmite MAE în textul despre condiţiile de călătorie în Albania.

Realitatea este, însă, complet diferită. Într-adevăr, în staţiunile de la mare traficul este foarte aglomerat. Pe alocuri, traficul din Bucureşti pare chiar lejer prin comparaţie. Relieful nu ajută nici el foarte mult. Sarande este situat pe coasta unui munte care se termină în mare, aşa că toate şoselele sunt în pantă sau rampă, în funcţie de direcţia de deplasare. Parcul auto din Albania, deşi pare de lux (foarte multe maşini Mercedes şi BMW), este unul destul de învechit, astfel că urcatul pe dealuri cu maşina poate fi destul de greoi. Şi la viteză mică.

Sunt foarte multe intersecţii în formă rotundă care, atenţie, nu sunt sensuri giratorii. Am observat pe grupurile destinate turiştilor că şoferii români se plâng de faptul că albanezii nu respectă prioritatea în sensul giratoriu. Au destul de puţine sensuri giratorii, cel puţin în zonele prin care am mers eu cu maşina, iar acolo respectă regulile. În rest, pare că totul se desfăşoară la mica înţelegere, un fel de acord tacit. De menţionat este şi faptul că nu am văzut niciun accident în Albania, cât timp am stat.

Singurul lucru negativ pe care îl pot spune despre traficul în staţiunea Sarande este faptul că şoferii, în mare parte cei albanezi, dar nu numai, opresc fix acolo unde au nevoie. Nu le pasă dacă încurcă traficul, îşi lasă maşina "cinci minute pe avarii" şi îşi fac treaba. Din cauza asta se produc destul de multe ambuteiaje.

Depăşirea altor maşini în Albania, mişcare pe care aş vrea să o văd şi în România

Am condus din Sarande spre Gjirokaster, un oraş aflat la 50 km distanţă, dar şi spre capitala Tirana. Am prins şi un drum de munte, dar şi porţiuni de autostradă. Nu ştiu cum au fost experienţele altora şi nici de ce se tot scrie că şoferii albanezi fac flashuri sau conduc agresiv. În kilometrii parcurşi prin această ţară, am avut parte de şoferi care păstrau distanţa regulamentară, care făceau depăşiri normale, nu la limită, şi care nu prea depăşeau limita de viteză.

Legat de depăşirea altor maşini din trafic în Albania, am văzut ceva ce mi-ar plăcea să regăsesc şi în România. Mai ales pe acele aşa zise drumuri ale morţii. Albanezii au, în mare parte, şosele destul de late, cu o porţiune de acostament lângă bandă, nu direct cu şanţ. Acest lucru duce la posibilitatea de a depăşi maşini fără a depăşi banda de circulaţie. Am văzut în faţa mea întâmplându-se asta şi chiar şi mie mi-au oferit această şansă alţi şoferi, mai ales cei de dube şi camioane. Concret, cei care merg uşor sub limita de circulaţie merg mai aproape de marginea drumului, astfel că poţi depăşi fără a intra pe contrasens.

O dovadă a faptului că şoferii albanezi nu s-au născut lipiţi de axul drumului. Poate o astfel de măsură ar reduce şi la noi accidentele.

Ce trebuie să ştiţi despre turism în Sarande

Albania nu este, nici pe departe, o ţară ieftină pentru turişti. Poate ceva diferenţe să fie la cazări spre deosebire de Grecia, dar la mâncare, băutură, carburant, plaje, sunt tot acolo sau poate chiar mai scumpi decât Grecia.

În Sarande, veţi găsi plaje ieftine, 12 euro / 2 şezlonguri şi o umbrelă, dar şi plaje scumpe, 25 euro per şezlong. Există, însă, şi o plajă publică, destul de întinsă, pe care nu se plăteşte nimic. Singurul inconvenient este că trebuie să stai pe prosopul tău, nu sunt şezlonguri.

În Sarande nu există plaje cu nisip. Doar pietriş. La plajele cu şezlonguri, cele private, am observat că intrarea în apă se face prin coborârea unei scări. La plaja publică, intrarea este destul de lină, pietrişul fiind asemănător celui folosit la balastru, dar se adânceşte destul de repede. La 3-4 metri de mal, apa este deja adâncă de 1,7 metri, cel puţin.

Apa este turcoaz, într-adevăr, datorită pietrelor. Dacă nu sunt furtuni pe mare, apa este atât de curată încât se văd peştii înotând la mică distanţă de mal, 1-2 metri. Alături de Ksamil, Sarande face parte din aşa zisele "Maldive" ale Europei. Nu am fost în Maldive, dar presupun că acolo e diferit.

Legat de taverne, restaurante, baruri, sunt pe alese, pentru toate buzunarele. Se poate mânca foarte bine şi cu 100 de euro în 2 persoane, dar şi cu 25 de euro. La fel şi la alcool, se poate bea o bere cu 5-6 euro, dar şi cu 2-3 euro.

Dacă nu mergeţi doar pentru plajă în Albania, în sudul ţării mai ales, şi vreţi să faceţi şi câteva plimbări, se poate vizita Parcul Naţional Butrint, care include o cetate şi un tur al acesteia. Se poate ajunge acolo cu maşina, dar nu recomand pentru că parcările sunt extraordinar de pline, şi cu autobuzul. Autobuzul se ia de lângă piaţa din portul Sarande, merge la fiecare jumătate de oră şi costă 4 euro de persoană. Intrarea în Parcul Naţional Butrint costă şi ea 10 euro de persoană.

De fapt, cred că mai bine ar fi să spun 1000 de leke de persoană. Asta pentru că 1000 de leke înseamnă, în baruri, restaurante şi magazine din Sarande 10 euro. Dar la schimbul valutar înseamnă uşor mai puţin de 10 euro. De aceea vă recomand să schimbaţi euro în schimbul valutar, nu la magazine, sau să scoateţi bani de la bancomat, acolo aplicându-se cursul băncii la care aveţi cardul bancar şi un comision al băncii în cauză.

Tot legat de excursii, există şi microbuze care duc spre Vlore, Himare, Ksamil, dar şi Gjirokaster. Doar că la cel de Gjirokaster comunicarea cu şoferii este extrem de deficitară, motiv pentru care riscaţi să nu plecaţi pentru că, aşa cum mi s-a zis mie, "it's full boss".

Da, în Sarande sunt şi multe gunoaie, dar să ştiţi că nu le aruncă localnicii. Sau nu numai localnicii. Turiştii fac mizerie, din păcate. Am văzut turişti din Polonia care au aruncat doze de bere în mare, am văzut chiştoace plutind pe apă, doze de bere aruncate peste tot. Se face curăţenie seara, într-adevăr, dar asta nu este nicio scuză pentru nimeni. Dacă mergeţi în vacanţă, strângeţi după voi. Containere sunt destule şi nu cad mâinile nimănui care merge 200 de metri cu gunoiul după el.

