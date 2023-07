Turist polonez, uimit de ce a "descoperit" în țara noastră: "Nu am auzit niciodată. M-au surprins". Românii nu au ezitat să-i răspundă: Suntem la fel de surprinși!

"Nu sunt foarte sigur cum să scriu despre asta, dar am vizitat România acum câteva luni, am primit câteva recomandări de la prietenul meu polonez care iubește România și a fost acolo de mai multe ori, dar au fost două lucruri de care nu am auzit niciodată, dar care m-au surprins într-un mod plăcut.

Aparatele de cafea - nu am mai văzut ceva asemănător în nicio altă țară europeană. În România, aparatele de cafea sunt peste tot. Bineînțeles că gările, stațiile de autobuz sau magazinele alimentare sunt un loc normal pentru aparatele de cafea, dar le-am văzut și în mijlocul străzii, într-un magazin de brânzeturi, un magazin de veselă și chiar într-o măcelărie. Ceea ce este, de asemenea, interesant este că multe dintre ele distribuie "linguri" din lemn, ceea ce nu am văzut în nicio altă țară.

Toalete publice - nu sunt sigur dacă este un lucru specific românesc sau bucureștean, pentru că nu am văzut așa ceva în Constanța și Cluj-Napoca, dar faptul că există o toaletă GRATUITĂ, curată și cu autocurățare, practic pe fiecare stradă din București este un lucru pe care îl apreciez foarte mult. Am văzut toalete gratuite și în Belgia, dar erau doar pentru bărbați și arătau de parcă nu au fost curățate în ultimii 40 de ani.

Aș vrea să vă întreb care este părerea voastră despre aceste două lucruri, dacă sunteți măcar conștienți de acest lucru - sunt sigur că majoritatea dintre voi nu sunt, deoarece le considerați normale, și aș vrea să știu dacă există vreun motiv istoric sau politic pentru existența acestor două lucruri?“, scrie un utilizator Reddit din Polonia, potrivit adevarul.ro.

Ce au spus românii care i-au văzut postarea

"Aparatele de cafea: În primul rând, românilor le place să bea cafea în timp ce discută. În al doilea rând, românilor le place să facă bani ușor. Afacerea cu automate de cafea nu este foarte complicată: investiție minimă, costuri de operare reduse, cerințe reduse de personal și, cel mai important, evaziune fiscală. O combinație câștigătoare. Toalete curate în București: După cum vedeți, suntem la fel de surprinși ca și dumneavoastră“, îi răspunde un bărbat.

"Ca cineva care s-a născut în București și a trăit acolo o bună parte din viață, sunt impresionat să văd de departe unul dintre cele mai pozitive comentarii din ultima vreme. Vă mulțumesc! Sper că ați avut un sejur plăcut!“, a scris și o femeie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News