Trump își lansează propriile ”abțibilduri”. Cât costă stickerul digital care vă oferă posibilitatea de a cina cu fostul președinte al SUA

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat astăzi pe rețeaua sa de socializare, Truth, lansare vânzării de stickere digitale ( NFT ) care îl înfățișează sub diverse forme și în diferite scenarii – ca astronaut în spațiu, ca șerif în Occident, pe un teren de golf sau fotbal, înconjurat de lingouri de aur – și care costă 99 de dolari fiecare, potrivit unui articol scris de Agenzia Nova.

”Aceste stickere în ediție limitată sunt reprezentări artistice ale vieții și carierei mele. Colecționează cardurile digitale preferate, foarte asemănătoare cu cardurile de baseball, dar sperăm că mult mai interesante! Costă doar 99 USD fiecare! Ar putea fi o idee grozavă de Crăciun. Nu aştepta. Cred că se vor epuiza foarte repede”, se arată în mesajul de lansare a produsului.

Achiziționarea stickerelor va da șansa posesorilor de a participa la tragerea la sorți pentru premii exclusive, inclusiv o cină de gală, o întâlnire individuală sau o rundă de golf cu fostul președinte, care abia și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Oh my goodness Trump’s “major announcement” is even more pathetic than I anticipated pic.twitter.com/5IzjklP7Fo