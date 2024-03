Trio Beautiful, fetele din Ucraina care i-au cucerit pe toți. Momentul care i-a tăiat respirația lui Andi Moisescu la Românii au Talent

Trio Beautiful, un trio de acrobate din Ucraina, este alcătuit din trei fete cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani. Ele vin din Odesa, Ucraina, și au avut un moment spectaculos pe scena de la Românii au Talent.

Andi Moisescu a uitat să respire

„Trebuie să vă spun că au fost foarte puține momente la Românii au Talent în care i-am văzut pe Pavel și pe Smiley foarte atenți la execuție. Mă bucur teribil că Andi trăiește pentru că nu i-am auzit respirația pe tot numărul. Asta înseamnă că oricând se poate apuca să caute perle. Ăia rezistă la fundul apei câte 3-5 minute, Andi. Nu știu cât a fost numărul ăsta, dar cred că te întorceai cu o mână de perle.”, a spus Bobonete.

„Poate e adevărat, poate nu am respirat. Nu știu, nu mi-am dat seama. Nu mi-am propus lucrul ăsta, am vrut să fiu atent la moment. Am stat cu sufletul la gură și nu am vrut să perturb cu nimic pentru că mi se pare că e o graniță extrem de fină. Totul ține de echilibru în momentul pe care l-am văzut. Totul pare extrem de fragil că nu vrei să strici cu nimic, ca să înțelegeți de ce am încercat să fiu cât se poate cuminte și am respirat în liniște. Am respirat mult în interiorul meu. Foarte frumos momentul!”, a spus Andi Moisescu.

Dragoș Bucur: O promovare a feminității în sensul adevărat al cuvântului

„E tare frumos să vezi 3 femei frumoase executând mișcările astea atât de grele. S-a văzut tare frumos și s-a făcut liniște în sală.”, a spus Andra.

„E foarte greu să ai senzualitate fără vulgaritate, să ai frumusețe și în același timp putere, să ai grație și, în același timp, un soi de siguranță ca femeie fără un bărbat pe scenă. Mi se pare că în numărul ăsta ați reușit să combinați toate elementele astea și, în plus, să aveți și show, să aveți spectacol. O promovare a feminității în sensul adevărat al cuvântului.”, a spus Dragoș Bucur.

Trio Beautiful va merge în etapa următoare deoarece a primit din partea juraților patru de „Da".

