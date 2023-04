Toleranţa pe viteza depăşită în România, dusă la extrem de şoferi. Titi Aur: Dacă toată lumea merge aşa, merg şi eu

"În Australia am avut o surpriză, anume că la 1 km/h depăşire ajungeai în faţa judecătorilor. Tot acolo, pe autostradă limita de viteză era de 100 km/h, iar pe drumurile naţionale limita era de 110 km/h. Şi am întrebat de ce e aşa. Pentru că pe autostradă limita era de 140 km/h, dar pentru că australienii nu se încadraseră la un număr mic de victime din accidente rutiere, au scăzut viteza, pe rând, la 130 km/h, 120 km/h, acum e la 100 km/h. Noi, din obişnuinţa din România, mergeam cu 105-109 km/h, şi depăşeam pe toată lumea. Şi am întrebat de ce toţi merg cu fix 100 km/h. Asta pentru că la 101 km/h ajungi în faţa judecătorului.

Nu există acel prag de toleranţă, la 101 km/h ai încălcat legea. Noi aveam obiceiul din Europa, pentru că şi în alte ţări cu siguranţă rutieră din Europa se permit acei 5-7 km/h în plus. În România, nu doar că se practică această toleranţă, dar şoferii merg până la pragul de 50 km/h, ca să nu îşi piardă permisul. Unde e viteza de 50 km/h, mergem până în 100 km/h, pe autostradă mergem cu aproape 180 km/h, şi tot aşa.

De ce facem asta? Pentru că aşa ne-am obişnuit. Intrăm în efectul de turmă, dacă toată lumea merge aşa, de ce să nu mergem şi noi aşa? Nefiind educaţi, trecuţi prin tot felul de teste ca să vedem ce mare e diferenţa între 70 km/h şi 50 km/h, în cazul în care trebuie să facem o evitare sau frânare, şoferii nu realizează. Ne-am obişnuit să mergem mai tare, mai cu viteză, şi recunosc că şi eu sunt deformat în chestia asta.

Într-adevăr, ca şi cauză generală oficială, viteza este pe primele locuri la cauzele producerii accidentelor. Doar că adevărul e un pic altfel. Poliţistul, procurorul, constată că accidentul a avut loc pentru că viteza era mare, dar de multe ori sunt alţi factori nerecunoscuţi de şoferi: se uitau la telefon, se certau cu cineva, nu erau atenţi. Dar numai viteza poate fi constatată!", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

