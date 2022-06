TikTok, mai prietenos cu utilizatorii. O nouă funcţie va face navigarea mai plăcută

TikTok testează o nouă funcție care ar putea să le permită utilizatorilor să parcurgă conținutul din aplicație fără elemente de interfață, cum ar fi numele de utilizator, subtitrări și informații audio, care să aglomereze ecranul. Clear Mode a fost anunțat, pentru prima dată, săptămâna trecută de fostul editor al The Next Web, Matt Navarra, TikTok oferind confirmare pentru TechCrunch că urma să testeze funcția marți, pentru a observa dacă ar putea fi ceva care chiar să fie menținut ca standard, pe viitor.

Compania nu a dat detalii suplimentare prea multe și nici nu a spus când utilizatorii s-ar putea aștepta ca Clear Mode să fie lansat și pentru ei, dar dacă totul decurge conform așteptărilor, s-ar putea ca în curând să te poți și tu bucura de această opțiune. Ca întotdeauna, merită remarcat, de asemenea, că TikTok poate decide în cele din urmă să nu implementeze caracteristica pe baza informațiilor pe care compania le adună de la utilizatori, mai ales dacă răspunsul este unul predominant negativ.

Participă şi tu la test!

Dacă te-ai înscris deja la test, poți accesa Modul Clear apăsând lung pe un clip și atingând opțiunea corespunzătoare. Dacă ar ajunge să fie implementată, funcția ar ușura, de asemenea, și viața creatorilor de conținut, deoarece aceștia nu ar mai fi nevoiți să reîncarce clipurile la care oamenii vor să facă capturi de ecran. Până acum, utilizatorii TikTok erau nevoiți să pună într-un comentariu „decupat” la un videoclip o secvență, deoarece o legendă sau un buton ascundea o parte a unui videoclip pe care voiau să-l partajeze.

TikTok a testat mai multe dintre aceste tipuri de îmbunătățiri numai bune să-ți facă viața mai ușoară, în ultimele luni. De exemplu, unii utilizatori au obținut recent acces la o funcție a istoricului vizionărilor care facilitează redescoperirea videoclipurilor pe care ai uitat să le apreciezi la momentul potrivit.

În 2021, TikTok, platforma de socializare pentru partajarea de videoclipuri, a devenit extrem de populară. Copiii o adoră, mulți adulți nu o înțeleg, unii o contestă, dar un lucru e clar: nu poți s-o ignori. TikTok se numește Douyin în China, unde are peste 250 de milioane de utilizatori. În restul lumii, aplicația se numește TikTok și este disponibilă în 154 de țări. Când deschideți TikTok, vă întâmpină videoclipuri făcute deopotrivă de amatori și profesioniști. Pentru cei de peste 20 de ani, acest conținut nu are nicio relevanță, dar pentru adolescenţii care vor să facă bani e crucială, întrucât pot strânge milioane de vizualizări și de urmăritori şi mai nou, ceva bănuţ. Sensor Tower raportează că TikTok a fost cea mai descărcată aplicație la nivel mondial în trimestrul al treilea din 2021, depășind 3 miliarde de instalări la nivel global. Pentru micii întreprinzători, conștienți de potențialul de marketing pe care îl oferă, TikTok este o foarte bună rampă de vânzări. Reţeaua a fost lansată iniţial doar în China în septembrie 2016 sub denumirea “A.me”, însă lansarea globală sub numele TikTok a avut loc ceva mai târziu, undeva prin august 2018.

