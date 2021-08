The Weeknd bate recordul piesei cu cele mai multe săptămâni în topul Billboard Hot 100

Melodia „Blinding Lights” a lui The Weeknd rămâne la fel de populară cum a fost la lansare și își continuă a 88-a săptămână în topul Billboard Hot 100. Astfel, cântărețul a întrecut recordul anterior deținut de Imagine Dragons cu melodia „Radioactive” care petrecuse 87 de săptămâni în acest clasament.

În afară de aceste două piese, nicio altă melodie nu a mai petrecut mai mult de 80 de săptămâni în top 100, în Statele Unite ale Americii. Cum poziția piesei este pe locul 18, recordul ar putea fi extins cu mult mai multe săptămâni.

Ce alte recorduri a depășit piesa „Blinding Lights” care a apărut în 2020

Hitul cântărețului canadian a mai depășit alte recorduri cum ar fi: cele mai multe săptămâni petrecute în top cinci al Billboard Hot 100 (43 de săptămâni), cele mai multe săptămâni petrecute în top 10 al Billboard Hot 100 (57 săptămâni), cele mai multe săptămâni în top 20 (79 săptămâni) și cele mai multe săptămâni petrecute în top 40 (84 săptămâni).

The Weeknd, mesaj emoționant pentru susținătorii săi din ultimul deceniu

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de The Weeknd (@theweeknd)

Recunoscător pentru succesul înregistrat, artistul pe care îl realitate îl cheamă Abel Tesfaye a folosit Instagram pentru a le mulțumi fanilor care s-au bucurat de piesă. „Întotdeauna recunoscător să pot să experimentez cu sunete, să încerc lucruri noi cu vocea mea, să creez muzică cu persoanele pe care le iubesc și respect cu adevărat”, a transmis el.

„În ultimul deceniu, fiecare melodie a fost o aventură și să pot să-mi continui acest drum nu este altceva decât o binecuvântare. Este singurul dar pentru care puteam să mă rog vreodată. Voi face muzică cât o să respir. Îmi iubesc fanii și nu aș fi fost aici fără voi. Este o zi mare pentru «Blinding Lights»”, conchide artistul canadian.

Marele câștigător de la Billboard Music Awards 2021

Artistul The Weekend a câștigat 10 trofee în cadrul galei Billboard Music Awards, din Statele Unite ale Americii. Cântăreţul şi producătorul canadian The Weeknd a fost în luna mai marele triumfător al galei Billboard Music Awards 2021, cu zece premii, fiind recompensat cu trofeul "Top Artist", relatează dpa, citat de Agerpres. Ceremonia a fost organizată la Microsoft Theatre din Los Angeles şi a fost prezentată de Nick Jonas. Starul canadian The Weeknd a fost recompensat cu 10 trofee pentru albumul său "After Hours" şi single-lul "Blinding Lights".



Pe lângă trofeul "Top Artist", The Weeknd, pe numele său real Abel Tesfaye, a câştigat, printre altele, premii la categoriile "Top Hot 100 Artist", "Top Hot 100 Song" şi "Top Male Artist". În discursul de acceptare a marelui trofeu, pe care l-a câştigat în faţa artiştilor Drake, Juice Wrld, Pop Smoke şi Taylor Swift, The Weeknd a declarat în faţa unui public prezent la ceremonie purtând măşti: "Nu iau asta de-a gata. Mulţumesc!".