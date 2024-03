Testamentul lui Matthew Perry. Cine va moșteni toată averea actorului

La cinci luni de la moartea lui Matthew Perry, în octombrie 2023, au fost dezvăluite detalii despre testamentul lăsat de actor. Potrivit documentelor obținute de Page Six, Perry i-a numit pe Lisa Ferguson și Robin Ruzan drept co-executori ai averii sale de 1 milion de dolari lăsați unui fond pe care el însuşi l-a fondat, numit "Alvy Singer Living Trust", cu referire la numele personajului principal din filmul lui Woody Allen, Annie Hall, scrie New York Post. Potrivit dosarului, el deținea proprietăți personale în valoare de 1.030.000 de dolari atunci când a murit.



Astfel, în acest document, creat în 2009, actorul Matthew Perry, i-a enumerat pe tatăl său, John Perry, și pe mama sa, Suzanne Morrison, drept beneficiari ai testamentului său, alături de sora sa vitregă, Caitlin Morrison, și de fosta iubită - Rachel Dunn.

Detalii despre părinții lui Matthew Perry





Matthew Perry nu s-a căsătorit niciodată și nici nu a avut copii, dar provenea dintr-o familie numeroasă canadian-americană. I-au supraviețuit frații săi, părinții și celebrul său tată vitreg, Keith Morrison. Mama lui Perry, Suzanne, este o fostă jurnalistă care a ocupat funcția de secretar de presă al premierului canadian Pierre Trudeau, înainte de a se orienta către consultanță politică și strângere de fonduri.

Tatăl său, în vârstă de 82 de ani, este și actor. A apărut în "George of the Jungle", "The Sweetest Thing", "Independence Day" și chiar și într-un episod din "Friends", în 1998.

În memoriile sale din 2022, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", Perry s-a descris pe sine ca fiind un copil care și-a împărțit timpul între Montreal și Los Angeles, unde locuiau fiecare dintre părinții săi divorțați.



"Am petrecut mult timp singur", a scris el.

Matthew Perry iubea mult copiii





Sora lui, Caitlin, în vârstă de 43 de ani, este prima fiică a lui Suzanne și Keith Morrison, născută în 1981. În cartea sa, Perry a scris: "Întotdeauna am iubit copiii. Cred că pentru că aveam 10 ani când s-a născut sora mea Caitlin. Apoi a venit Emily, apoi Will și, în sfârșit, Madeline. Îmi plăcea să mă joc cu ei toți, să-i îngrijesc, să joc jocuri stupide cu ei. Nu există sunet mai frumos pe fața planetei decât râsul unui copil"



Cu toate acestea, deși își iubea frații, Perry a mai spus: "În jurul meu a crescut o familie, o familie din care nu mă simțeam parte... Atunci a început comportamentul rău", a scris el, referindu-se la luptele sale de-a lungul vieții cu dependență și singurătatea.



Caitlin a apărut în filmul starului din 2000 "The Whole Ten Yards", dar nu a avut nicio carieră de actorie. Rachel Dunn s-a întâlnit cu Matthew Perry din 2003 până în 2005. În cartea sa, el a numit-o "fosta iubită a visurilor mele".

Reamintim că Matthew Perry a murit din cauza "efectelor acute" ale ketaminei care, combinată cu alți factori, l-a făcut pe actor să-și piardă cunoștința și să se înece în cada cu hidromasaj.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News