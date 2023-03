Tensiuni noi în Franța. Zeci de arestări la proteste după ce guvernul a supravieţuit moţiunii de cenzură; Macron se va adresa miercuri naţiunii/ video

Dacă moţiunea ar fi trecut, guvernul ar fi fost demis şi s-ar fi pus capăt legii prin care vârsta de pensionare creşte de la 62 la 64 de ani.

Furia nu s-a domolit însă: protestatari au ieşit în stradă în multe oraşe, deputaţi din opoziţie au promis să forţeze retragerea reformei şi sindicatele pregătesc o zi de mobilizare naţională joi.

Pe unele din celebrele bulevarde din centrul Parisului, pompierii s-au luptat să stingă grămezile de gunoi, rămase nestrânse de mai multe zile din cauza grevelor şi cărora protestatarii le-au dat foc. Ceea ce poate îngrijora executivul este numărul mare de tineri participanţi la demonstraţii.

???????????? Meanwhile in France day three since Macron "banned protests" in Paris. pic.twitter.com/eYDyWa83NF