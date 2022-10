Tensiuni între Rusia și Israel. Ministru israelian: ”Este timpul să înarmăm Ucraina”. Medvedev avertizează

"Israelul pare să fi decis să furnizeze arme regimului de la Kiev. Aceasta ar fi o decizie foarte neplăcută, pentru că ar afecta toate relaţiile interstatale dintre ţările noastre", a scris Medvedev pe canalul său Telegram, potrivit TASS.

El a spus că Israelul ar putea la fel de bine să-i recunoască pe Stepan Bandera și Roman Shukhevich, drept eroii săi. Bandera a fost liderul Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN), iar Shukhevich a condus Armata Insurgenților Ucraineni (UPA). Ambele organizații sunt scoase în afara legii în Rusia.

Duminică, ministrul israelian al Afacerilor Diasporei, Nachman Shai, a spus că țara sa ar trebui să urmeze exemplul SUA și al aliaților săi din NATO și să înceapă să ofere asistență militară Ucrainei.

”În această dimineață s-a raportat că Iranul transferă rachete balistice în Rusia. Nu mai există nicio îndoială despre cum ar trebui să se pozizioneze Israelul în acest conflict sângeros. A sosit momentul ca Ucraina să primească și ajutor militar, așa cum oferă SUA și țările NATO”, a scris pe Twitter ministrul israelian al Afacerilor Diasporei, Nachman Shai.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.