Telescopul James Webb a surprins detalii uimitoare ale Nebuloasei Tarantula / foto

Cunoscută oficial sub numele de 30 Doradus, regiunea spațiului este caracterizată prin filamentele sale prăfuite care seamănă cu picioarele unui păianjen păros și a fost mult timp o atracție pentru astronomii interesați de formarea stelelor.

Miile de stele tinere, galaxiile îndepărtate și structura detaliată a structurilor de gaz și praf ale nebuloasei au fost vizibile pentru prima dată datorită instrumentelor cu infraroșu de înaltă rezoluție ale telescopului James Webb.

This Webb caught a giant space tarantula! ????️ Take a moment to stare into thousands of never-before-seen young stars in the Tarantula Nebula. @NASAWebb reveals details of the structure and composition of the nebula, as well as background galaxies: https://t.co/DZePgDpPEH pic.twitter.com/aSmPDqgKTE