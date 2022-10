Telenovela a luat sfârșit. Refugiata care i-a furat iubitul unei britanice a plecat acasă în Ucraina

Telenovela care îi avea în roluri principale pe Sofia Karkadym și britanicul Tony Garnett a luat sfârșit. Refugiata ucraineancă a decis să plece acasă. După ce a fost părăsite de bărbat, ea a părăsit astăzi Marea Britanie pentru a se întoarce în Ucraina.



Sofia Karkadym în vârstă de 22 de ani, a prins un zbor de la aeroportul Manchester către Polonia și apoi, de acolo, va lua un autobuz pentru a ajunge acasă.

"Ea a spus pentru The Sun în timp ce aștepta să se îmbarce în avion: „Mă întorc în Ucraina din cauza situației cu mine și Tony aici în Anglia. Am nevoie de sprijin din partea familiei mele și pentru că nu i-am văzut de șase luni. Trebuie să merg pentru mine și să am grijă de mine. De asemenea, bunica mea și-a sărbătorit recent 70 de ani și vreau să-i văd pe toți. Trăiam într-un hostel și nu aveam un plan pentru următoarea etapă, așa că trebuie să plec acasă.

Am sentimente contradictorii despre timpul petrecut în Anglia. Au fost o mulțime de lucruri bune, dar a devenit foarte greu pentru mine și nu mă așteptam la toată reacția publicului, care a fost dificilă. Dar am rămas cu o impresie foarte bună despre oamenii de aici. Sunt atât de recunoscătoare tuturor pentru modul în care au fost dispuși să mă ajute pe mine și pe alți oameni din Ucraina după război. A existat multă bunătate. Nu credeam că vor fi atât de generoși. A fost chiar frumos.Nu am idee ce îmi rezervă viitorul acum. Voi petrece timp cu familia și prietenii mei și apoi mă voi decide asupra următoarei etape a vieții mele", a spus aceasta.

Ultima scenă: Bărbatul a condus-o la aeroport.





Tony a condus-o la aeroport, la o săptămână după ce a părăsit-o. Cei care știau povestea lor controversată și i-au văzut acolo au crezut că cei doi pleacă împreună, dar britanicul nu avea de gând să plece în Ucraina. El i-a spus răspicat zilele trecute refugiatei că între ei doi nu mai există cale de împăcare.

Reamintim că cei doi au început să aibă o relație la scurt timp după ce Sofia s-a mutat în casa bărbatului și a iubitei sale cu care acesta are doi copii. Iubita britanicului a observat că între bărbatul ei și refugiată se întâmplă ceva nepotrivit, așa că a insistat ca femeia să plece din casa lor. În acel moment Tony i-a spus că el pleacă împreună cu ucraineanca. Cei doi su trăit o perioadă în casa părinților lui Tony, apoi s-au mutat într-un apartament pe care ucraineanca îl primise de la statul britanic. Relația nu a mai durat mult timp și aceștia s-au despărțit.

"Nu sunt lipsit de inimă. Îmi pare rău pentru ea. Dar relațiile ajung la sfârșit și aceasta s-a terminat. Sper că vom putea fi prieteni când toată isteria asta se va stinge. Am vorbit cu ea aseară și i-am spus că nu există absolut nicio șansă să ne întoarcem împreună. Uneori trebuie să fii crud pentru a fi amabil. Îi va fi mult mai bine în Ucraina sau, dacă va avea o nouă relație, mult noroc pentru ea", a spus Tony acum câteva zile. Vezi mai mult AICI.

