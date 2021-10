Incendiu spital Constanța. NUMĂRUL la care pot SUNA rudele pacienților

Număr de telefon pus la dispoziție de autorități la care se poate suna pentru informații despre pacienți, după incendiul din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, scrie Mediafax.

ISU „Dobrogea” anunță că aparținătorii pot suna pentru informații legate de pacienți la numărul 0742 031 540.

Rudele și prietenii pacienților din spital s-au adunat în curtea unității medicale, reclamând că nu primesc informații despre cei care au murit sau au fost răniți.

Șapte oameni au murit vineri în incendiul izbucnit la secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Flăcările au izbucnit în secția ATI și ulterior tot spitalul a fost evacuat.

Rudele victimelor, neputincioase în fața spitalului

Rudele victimelor au venit la spital și încearcă cu disperare să afle informații despre cei dragi. Trei femei au apărut în lacrimi la TV spunând că și-au pierdut mamele în acest incendiu.

”Mama mea era în spital, a scăpat de Covid, dar a luat o bacterie, s-a vindecat și apoi a luat o altă bacterie care i-a fost fatală. Așa ceva ce s-a întâmplat astăzi e strigător la cer. Nu au făcut nimic.”, a declarat un bărbat care se afla în fața spitalului.

”Ne-a zis o rezidentă că mătușa ta a decedat. Nu ne-a contactat nimeni. Era de o săptămână la ATI”, a spus o altă femeie.

”O să murim toți, mama mea era la ATI.”, ”A murit mama cu zile. Era în stare gravă, dar de ce să moară arsă? O moarte așa de urâtă și cruntă.” a spus o femeie.

"Mama mea a murit arsă acolo, săraca, pentru că nu putea să plece. Era conectată la aparte. Nu am învățat nimic. Istoria se repetă.", a spus Sânziana, una dintre femeile care și-a pierdut mama.

Un dosar penal a fost deschis pentru ucidere din culpă

Prim-procurorul care anchetează incendiul de la spitalul din Constanța a declarat că se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă, distrugeri din culpă. Acesta susține că sunt 7 decedați și că urmează să se facă identificarea acestora.

"Nu vrem să lucrăm cu ipoteze. Așteptăm să se facă identificarea de eventualii aparținătorii și abia apoi vom putea da informații. Cu certitudine vom preleva și mostre pentru testările ADN. Eu am văzut câteva persoane decedate care erau în stare de a fi identificate. Eu din ce am văzut nu tț'i decedații erau arși. Cred că unii au murit intoxicați. Nu știu de unde a pornit informația că ar fi nouă decedați. Am precizat și am aflat că sunt 7: 5 persoane decedate la Spitalul de Infecțioase, 1 la Spitalul Județean, 1 la Spitalul Militar", a spus Viorel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

