"Te crezi pe Coasta de Azur să vii la plajă fără sutien?" Zarug, moment dureros în copilărie: Mă ținea paralizat sub greutatea lui. Am simțit cum mi se sfâșie sufletul

"Am simțit cum mi se sfâșie sufletul"

"Mi-am adus aminte recent de ultima oară când am fost la ștrand cu plăcere. Lebăda se chema. Aveam vreo 13 ani. Eram cu un grup de prieteni, cunoscuți și mai puțin cunoscuți. Ne-am hlizit, țopăit, sărit în apă… Stăteam întins pe burtă sprijinit în coate și fumam când m-am simțit sufocat de greutatea unui corp. Același cineva care mă ținea paralizat sub greutatea lui, mă apucă de sâni și îmi spune râzând: "Tu te crezi pe Coasta de Azur să vii la plajă fără sutien?". M-am prefăcut amuzat de "glumă, mi-era oricum prea frică să ripostez, dar am simțit cum mi se sfâșie sufletul să fiu dat de gol că nu-s precum ceilalți, că atrag atenția fără să vreau. Aș fi vrut să dispar. Am învățat în timp să dispar, să fug de tot ce mă dădea de gol și-mi amintea mereu că e un hău adânc între mine și ei. În timp m-am obișnuit să trăiesc disimulat. Mi se părea că-s campion la ascuns ceva ce oricine putea vedea cu ochiul liber și fără cine știe ce efort: Nu-s precum ceilalți", a spus Zarug pe Instagram.

"Dacă vrem să ne placem, ne placem oricum"

"Evident că atunci când am început să devin Madonna, unele dintre primele mesaje sunau ca mai sus. Evident că m-am întors pe ștrand. De data asta, nu mai voiam să tac, m-aș fi răzbunat pentru toate celelalte dăți când am tăcut, aș fi urlat cibernetic că după atâția ani am ajuns tot acolo. Numai că de data asta mi-am amintit cum mă jucam cu aceleași întrebări ale copiilor puse în cor din ușă, când o luam pe nepoata mea de la grădiniță.

Și am răspuns ca unui copil când sare calul: "Aș zice ca sunt OM în primul rând. Cred că nu te-ai gândit la asta și că nu e tocmai o întrebare drăguță și nici originală". Și scrie dracu asta înapoi: "Nu, că știi… că… nu voiam să… oricum esh blanao, te urmăresc la teve". M-a bușit râsul ce repede a capitulat, pentru că, de fapt, omul uitase că stă de vorbă cu alt om. Și-a amintit și el repede că, privite din altă perspectivă, "dilemele" lui legate de mine nu erau deloc importante. Dacă vrem să ne placem, ne placem oricum. PUNCT. Doar că avem nevoie câteodată de cineva să ne reamintească", a mai spus Zarug.

