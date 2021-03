Taylor Swift acuză Netflix de sexism. Ce serial a deranjat-o pe cântăreață

Taylor Swift a acuzat Netflix de sexism, după ce într-un serial o glumă face referire atât la cântăreață cât și la foștii săi iubiți, informează BBC. Swift a publicat un tweet în care critică atât gluma „sexistă” cât și platforma de streaming Netflix. Gluma face parte din episodul de final al serialului Ginny and Georgia.

În scena la care Swift face referire, personajul principal Ginny Miller și mama sa Georgia se certau din cauza relațiilor amoroase. Întrebată de mama sa dacă s-a despărțit de actualul iubit, Ginny răspunde „ce îți pasă? Tu schimbi iubiții mai des ca Taylor Swift”.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ???? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp