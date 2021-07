Surpriza produsă de Mihaela Rădulescu! Nouă emisiune

Cel de-al doilea sezon al show-ului „Masked Singer România” vine cu o mulțime de suprize. Mai multe măști, mai multe vedete își vor ascunde identitatea îmbrăcând costume spectaculoase, iar patru detectivi agili vor pune cap la cap indiciile pentru a descoperi cine sunt cei care își vor proteja identitatea sub chipul unor personaje fantastice. La masa detectivilor se așează două femei puternice: Mihaela Rădulescu și INNA.

Astfel, Mihaela Rădulescu, Alex Bogdan, INNA și Horia Brenciu vor analiza în detaliu fiecare prestație a măștilor, fiecare indiciu, dar și fiecare element din costum, pentru a afla cine este cel/cea care se ascunde în mască.

A intervievat cele mai mari personalități publice din România, este un om de televiziune cu o experiență imensă, iar acest lucru o va transforma într-un detectiv redutabil. Mihaela Rădulescu intră în show-ul Masked Singer România cu gândul să demaște cât mai multe personaje.

„Am intrat în acest proiect cu maxim de chef și un soi de siguranță masivă în capacitățile mele de a detecta vedetele… de sub măști. Mi-am zis că e relativ simplu, am citit la viața mea tone de fișe biografice despre mii de invitați, înainte să-i intervievez. Am început filmările pe culmile bucuriei, într-o companie grozavă - echipa, colegii detectivi, prezentatorul, toți de liga întâi. Și, pe măsură ce înaintăm cu filmările, crește entuziasmul, pentru că e un show grozav și scade masiv siguranța că știu cine-i sub mască. Sunt atât de grozave măștile, atât de alambicate prezentările, atât de bine ascunse indiciile, încât… nu ghicim nimic. Cel puțin până acum, măștile au rămas o enigmă și le visez noaptea. Personaje fabuloase, povești de mari vedete, cu viață intensă și cariere sinuoase, un show cum n-ați mai văzut, toate duc spre un sezon absolut demențial de Masked Singer România. Mai rămâne să ne mai și prindem cine strălucește sub măști, cu voci distorsionate și povești de o zgârcenie biografică care mă chinuie rău. Ador proiectul, abia aștept să vedeți și voi cât de sus se duce acest sezon, la toate capitolele!”, a spus Mihaela Rădulescu.

Ce spune și INNA

„Sunt entuziasmată să fiu detectiv și în cel de-al doilea sezon de Masked Singer, este un proiect TV extraordinar în care mă distrez alături de colegii mei, descoperim personaje și povești savuroase, măști spectaculoase. Dacă primul sezon a fost tare, cel de-al doilea sezon va fi cel mai tare, așa că fiți cu ochii pe noi!”, a spus INNA.