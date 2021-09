Strategiile secrete pentru alegerile din PNL și USR. PSD, trei agenți în partidele Puterii

Stabilitate, predictibilitate, renunțarea la populismele din timpul alegerilor. Doar să vrea, și Guvernare putea să treacă la treabă, fără grija scorului electoral. Cum au reușit cele două partide ale așa-zisei Drepte să transforme 2021 într-un an de intensă luptă politică, de maximă instabilitate, de ce au pierdut un an de guvernare în bătălii interne sau războindu-se unul cu altul?

Pentru că nu și-au organizat congresele în prima parte a anului. Congresul se ține cât mai repede după alegeri. Dacă ai pierdut, să poți da restart, cu un alt președinte. Dacă ai câștigat, să validezi învingătorul. În primul caz nu are rost să mai aștepți un an ca să începi reconstrucția. Dacă te afli la guvernare, nu are rost să fragmentezi decizia.

Să admitem că USR-PLUS a așteptat decizia instanței, care le-a validat fuziunea în aprilie. De ce nu au organizat Congresul în mai sau iunie? De ce și-a programat PNL alegerile interne în septembrie?

Haideți să vedem cine profită de aceste termene, împinse mult peste logica politică, sau mai bine zis fără legătură cu o politică logică.

În PNL, profită chiar cel care a stabilit data de 25 septembrie, adică Ludovic Orban. După ce a văzut scorul la parlamentare și-a dat demisia, dar nu din funcția din care trebuia să demisioneze. Nu a pus pe masă mandatul de președinte PNL, ci pe cel de premier. În opt-nouă luni, se mai uită de înfrângerea la urne, mai gafează de câteva ori premierul, și-a zis. Dacă, într-adevăr, a stabilit cu Cîțu să își împartă funcțiile, premier-președinte de partid, de ce nu au tranșat problema în februarie, din două taste, la un congres online?

Mai degrabă, cred că Orban a așteptat să se uzeze Cîțu la guvernare, iar, de cealaltă parte, Dacian Cioloș a sperat că se va tranșa dosarul Barna, până în octombrie. Barna, în schimb, s-o fi gândit că are mai multe de împărțit în partid, din fotoliul de vicepremier, decât Cioloș, de la 3000 de kilometri depărtare. În opt luni, abia ajunge ”reforma” la șefii de Agenție, la CA-urile din companiile de stat. Cu fiecare zi care trece se mai organizează un concurs, pe competență, evident, și mai ajunge o funcție la potențialii săi alegători din USR-PLUS.

Cu astfel de strategi și strategii, practic nu mai ai nevoie de adversari. PSD rostogolește degeaba vorbe despre anticipate. Nu de alegeri generale are nevoie Opoziția ca să prăbușească PNL și USR, ci de alegeri interne în aceste partide. Lucru de care s-au ocupat, deja, Orban, Barna și Cioloș.

Acest articol reprezintă o opinie.