Pentru că a fost un an plin de jurnale TV, Cristina Herea ne-a spus care a fost știrea care a emoționat-o cel mai tare. Jurnalista a venit cu mai multe exemple.

„Mă emoționează toate știrile cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile. La începutul anului, m-a emoționat solidaritatea românilor și puterea lor de a dărui din puținul lor, celor fugiți din calea războiului.

Încă o dată am dovedit că suntem un popor profund uman, în momentul în care am deschis ușa casei noastre oferind un acoperiș deasupra capului și un loc la masă. Apoi m-a sensibilizat mobilizarea unui oraș întreg pentru salvarea unei fetițe, victima unui accident și care avea nevoie de sânge. Iar acum pe final, știrea despre colegii mei de la Fundația SoSiSesa, care au reușit să aducă daruri în peste 6000 de case, copiilor din medii defavorizate și bătrânilor uitați de copii”, ne-a spus Cristina Herea.

VEZI ȘI: Cristina Herea: Pentru mine, e „Omul anului 2022”. Am înțeles cum rugăciunea celor care te iubesc, dar și gândul bun pot face adevărate minuni

Cristina Herea, jurnalista care vă aduce știrile la România TV, ne-a spus cine este, în viziunea sa, omul anului 2022.

„Sunt mulți oameni asupra cărora ar fi trebuit să ne îndreptăm privirea în acest an, de la sportivi care au atins performanțe de neegalat, politicieni care au răsturnat polii de putere la nivel mondial, dar și oameni de afaceri care și-au îndreptat privirea spre oamenii aflați în nevoie, donând pentru salvarea multor suflete.



Și totuși, pentru mine omul anului este fetița mea, Ekaterina. În primul an din viața ei, m-a învățat lucruri pe care nu am fost capabilă să le înțeleg ani la rând. Primele ei ore de viață au fost critice și atunci, în acele clipe am înțeles cum rugăciunea celor care te iubesc, dar și gândul bun pot face adevărate minuni. Cum în viață, în cele mai grele momente, este important să ai sufletul puternic, nu trupul. Tot de la ea am învățat că există iubiri care vindecă multe răni și îți dau puteri nebănuite. Pentru toate acesta și multe altele, ea este omul anului 2022, pentru mine!”, a spus Cristina Herea într-un interviu pentru DC News. Vezi continuarea aici: https://www.dcnews.ro/cristina-herea-pentru-mine-e-omul-anului-2022-am-inteles-cum-rugaciunea-celor-care-te-iubesc-dar-si-gandul-bun-pot-face-adevarate-minuni_899385.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News