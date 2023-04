Stenograme. Rareș Bogdan: Soția mea m-a întrebat dacă apar informații că am o relație cu vreo femeie

Rareș Bogdan a povestit amuzat ce l-a întrebat soția lui când a aflat că au apărut sute de pagini de stenograme.

„În urmă cu o săptămână, eram cu Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Iulian Dumitrescu, Dan Motreanu. După ședință, am constat că sunt arestat la o anumită televiziune. Deci eram arestat...

De atunci au apărut stenograme în spațiul public. 398 de pagini. Am vorbit cu soția mea, i-am zis câte pagini au apărut și i-am zis că scrie acolo că unii spun că eu cunosc mulți oameni puternici.

Soția mea m-a întrebat dacă am vreo emoție, dacă am făcut ceva. După ce i-am zis că nu am nicio emoție, mi-a spus că ea are o singură problemă. Zic: ce problemă? Ea mi-a zis să-i zic dacă, în stenograme, apare vreo informație despre vreo relație cu vreo femeie. I-am spus că nu, că o iubesc doar pe ea. Atunci soția mea a zis: atunci ok, mergi înainte, te susțin întru totul”, a zis Rareș Bogdan amuzat.

Au apărut stenograme din dosarul de corupție care vizează spațiile comerciale din Aeroportul Otopeni.

Potrivit stenogramelor, inculpații s-ar fi întâlnit cu șeful de cabinet al ministrului Sorin Grindeanu, Cristi Anton (”fratele meu”, după cum se exprima Cătălin Lăscuț) și cu vicepreședintele CJ Buzău, fostul jurnalist Felix Rache. Acesta este chiar interceptat în dosar.



Inculpații ar fi vrut astfel să îi influențeze pe ministrul Sorin Grindeanu și pe secretarul de stat Bogdan Mîndrescu ca să le prelungească contractele de închiriere a spațiilor comerciale de pe aeroportul Otopoeni, afacere deosebit de profitabilă pe care o desfășurau încă din anii 2000.

Cu toate acestea, inculpații pretind că Grindeanu – care ar avea ambiții politice mari cum ar fi să ajungă președintele României și care ar fi apropiat de ”băieți”, de ”gruparea veche” Dâncu-Codruța – ar fi încercat să ”împace și capra și varza” cu prelungirea contractelor pe încă 6 luni.

Inculpații susțin că și compania franceză Lagardere viza spațiile comerciale de pe aeroport și ar fi făcut presiuni asupra ministrului Transporturilor. Ca să nu îi refuze pe francezi, dar nici să se pună rău cu ei, Grindeanu ar fi apelat la această mișcare de temporizare: le-ar fi prelungit doar cu 6 luni contractele.



Inculpații se laudă în stenograme că – dacă în urma rotativei guvernamentale – ar ajunge premier europarlamentarul PSD Mihai Tudose, ar fi în beneficiul lor, ținându-se cont că Felix Rache (cu care discutaseră) este omul lui Tudose.

În stenogramele publicate, sunt și vehiculate și alte nume mari din politică - de la Marcel Ciolacu la Rareș Bogdan, doar că aceștia sunt doar nominalizați în discuție.

De exemplu, numele lui Marcel Ciolacu este menționat în stenograme, în sensul că s-a opus la „afacerile” care i s-au propus.

Mai exact, patronul de la Millenium, Cătălin Lăscuț, pretinde, potrivit stenogramelor din ordonanță, că ar fi discutat inclusiv cu liderul PSD Marcel Ciolacu despre prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor comerciale de pe aeroportul Otopeni, dar ar fi fost refuzat pentru că ar fi existat informări ”nasoale” de la un serviciu secret despre firma Millenium.

La fel și despre Rareș Bogdan. Nu este nimic concret în stenograme, informațiile care apar sunt la viitor: „dacă ar veni, ar fi bine”. Practic, în cazul său, stenogramele dovedesc că nu are nicio legătură cu acest dosar.

În stenograme, inculpații pretind că, dacă la rotativa guveramentală, ministerul Transporturilor ar reveni PNL, li s-ar prelungi contractele pe 10 ani. Iar dacă ministru ar fi Rareș Bogdan, atunci ar fi în avantajul lor pentru că l-ar numi director la CNAB pe unul dintre ei, adică pe fostul director George Alexandru Ivan. În discuțiile interceptate, inculpații discută și despre posibilul viitor ministru PNL al Transporturilor după rotativa guvernamentală: Gheorghe Flutur sau Iulian Dumitrescu.

Practic, în cazul liberalilor menționați sunt „băgați” în stenograme pe baza unor informațiile nu au relevanță. Sunt scenarii pentru viitor la care pare că se gândeau unii. Nu pot fi acuzați de nimic, conform stenogramelor, pentru se vorbește despre lucruri la viitor.

În schimb, stenogramele îi acuză pe Sorin Grindeanu, Felix Rache și Mihai Tudose.

VEZI AICI STENOGRAMELE- https://media.dcnews.ro/other/202304/ordonanta_pmap-1-200_44882500.pdf

https://media.dcnews.ro/other/202304/ordonanta_pmap-201-384_95678500.pdf

