Sportivul Alex Creț, medaliat la Grand Prix-ul de judo al Portugalia

Sportivul român Alex Creţ a obţinut medalia de bronz la cat. 90 kg, duminică, la Grand Prix-ul de judo al Portugaliei, desfăşurat la Almada, transmite Agerpres. Creţ a trecut în optimi de sud-coreeanul Juyeop Han, în sferturi l-a învins pe georgianul Imeda Gogoladze, dar a pierdut semifinala cu olandezul Jesper Smink. În meciul pentru bronz, Creţ s-a impus în faţa moldoveanului Iurie Mocanu.



România a încheiat competiţia cu două medalii de bronz, prima fiind câştigată de Florentina Ivănescu, sâmbătă, la cat. 63 kg. În ierarhia pe medalii, Coreea de Sud a ocupat primul loc, cu 4 de aur, 1 de argint, 4 de bronz, urmată de Olanda (2-1-1) şi Portugalia (2-0-2). România a ocupat locul 19. La competiţie au luat parte 301 judoka din 41 de ţări, 179 la masculin şi 122 la feminin.

O campioană olimpică la judo a fost bătută cu bestialitate de soțul și antrenorul ei

Judoka Margaux Pinot, campioană olimpică la Tokyo, a fost bătută cu bestialitate de soțul și antrenorul ei, scrie ȘtirileProTv.ro. Sportiva în vârstă de 27 de ani ar fi primit mai multe lovituri în față de la soțul ei, iar ulteior a postat Twitter o poză în care arată cât de rău a fost bătută.

Potrivit L’Equipe, bărbatul a fost arestat în noaptea de sâmbătă spre duminică la Seine-Saint-Denis pentru violenţă domestică. Ulterior el a fost eliberat din arest din lipsă de probe. Soțul ei, Alan Schmitt, îi este și antrenor sportivei.

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost victima unei agresiuni la domiciliul meu de către soțul și antrenorul meu. Am fost insultată, lovită cu pumnii, iar capul meu s-a lovit de mai multe ori de pământ. Și, în cele din urmă, am fost strangulată. Am crezut că voi muri. Am mai multe răni, inclusiv un nas spart și 10 zile de întrerupere temporară a activității. Astăzi, justiția a decis să îl elibereze. Ce valoare are apărarea lor calomnioasă în fața rănilor mele și a sângelui împrăștiat pe podeaua apartamentului meu? Ce a lipsit? Moartea la sfârșit, poate? Probabil că judo-ul a fost cel care m-a salvat”, a reacționat sportiva pe Twitter.

VEZI AICI POZELE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News