Campioană olimpică la judo, bătută cu bestialitate de soțul și antrenorul ei - Foto în articol

Judoka Margaux Pinot, campioană olimpică la Tokyo, a fost bătută cu bestialitate de soțul și antrenorul ei, scrie ȘtirileProTv.ro. Sportiva în vârstă de 27 de ani ar fi primit mai multe lovituri în față de la soțul ei, iar ulteior a postat Twitter o poză în care arată cât de rău a fost bătută.

Potrivit L’Equipe, bărbatul a fost arestat în noaptea de sâmbătă spre duminică la Seine-Saint-Denis pentru violenţă domestică. Ulterior el a fost eliberat din arest din lipsă de probe. Soțul ei, Alan Schmitt, îi este și antrenor sportivei.

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost victima unei agresiuni la domiciliul meu de către soțul și antrenorul meu. Am fost insultată, lovită cu pumnii, iar capul meu s-a lovit de mai multe ori de pământ. Și, în cele din urmă, am fost strangulată. Am crezut că voi muri. Am mai multe răni, inclusiv un nas spart și 10 zile de întrerupere temporară a activității. Astăzi, justiția a decis să îl elibereze. Ce valoare are apărarea lor calomnioasă în fața rănilor mele și a sângelui împrăștiat pe podeaua apartamentului meu? Ce a lipsit? Moartea la sfârșit, poate? Probabil că judo-ul a fost cel care m-a salvat”, a reacționat sportiva pe Twitter.

Alan Schmitt neagă aceste acuzații și spune că nu a bătut-o pe sportivă.

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur.

J’ai été insultée, rouée de coups de poings,

ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. pic.twitter.com/Ghbwg8NVQy — Margaux Pinot (@MargauxPinot2) December 1, 2021

Jocurile Paralimpice 2020. Judoka Alex Bologa a cucerit medalia de bronz la Tokyo

Judoka român Alex Bologa a cucerit medalia de bronz în cadrul cat. 60 kg, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, după ce a câştigat meciul cu uzbecul Şerzod Namozov.

Bologa (clasa B1), care obţine astfel o nouă medalie de bronz la Jocurile Paralimpice, după cea câştigată în 2016, la Rio, a câştigat prin descalificarea adversarului (clasa B3), după două minute şi 17 secunde din golden score.

Alex Bologa l-a învins în sferturile de finală pe japonezul Takaaki Hirai, dar a pierdut semifinala cu azerul Vugar Şirinli, câştigând apoi meciul pentru bronz. Citește mai mult AICI.

