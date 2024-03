Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați are o clădire nouă. Va deservi secțiile de Anatomie Patologică și Medicină Legală

Este vorba despre o clădire cu trei etaje și cu o suprafață totală de aproximativ 2300 de mp. Valoarea investiției este de 11 milioane de lei, inclusiv echipamentele medicale achiziționate. Fondurile pentru această investiție au fost asigurate din bugetul propriu al Consiliului Județean Galați.



“Am finalizat o nouă investiție importantă pentru tot sistemul sanitar gălățean. Am construit de la zero o clădire pentru secțiile de Anatomie Patologică și Medicină Legală, unde anual sunt examinate mii de cazuri și de probe de laborator.

Este o investiție extrem de necesară, prin care asigurăm respectul pentru persoanele decedate și creăm cadrul necesar pentru soluționarea unor cazuri complexe, de la analiza unor probe biologice din sfera tumorilor, la examinarea probelor toxicologice ale conducătorilor auto sau la investigarea unor agresiuni. În plus, vechile spații erau insuficiente, astăzi noile laboratoare fiind de trei sau chiar de patru ori mai mari. De asemenea, Medicina Legală are în acest moment cele mai bine gândite circuite medicale din țară, în condițiile în care toate cazurile cu implicații juridice din județ sunt examinate aici.



În realitate, Spitalul Județean Galați se comportă ca un spital regional, fiind singurul din această zonă a țării care are toate specializările. De aceea, aici vin mulți pacienți din județele limitrofe, mai ales pentru tratamente oncologice cu acceleratorul de particule, pentru montarea de stenturi sau intervenții de neurochirurgie”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.



Noua clădire are laboratoare de toxicologie, histopatologie, citologie și probe pentru microscop, spații de autopsie, sală de examinări pentru vătămări corporale (agresiuni fizice, accidente rutiere), inclusiv un spațiu pentru examinări ginecologice solicitate de Poliție sau Parchet, buncăr ALA, spații pentru depozitarea cadavrelor și a probelor biologice, cabinete medicale, spații de lucru și un amfiteatru pentru studenții de la Facultatea de Medicină.

Mai jos, cadre din interiorul noii clădiri:

foto: CJ Galați

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News