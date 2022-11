Spielberg le declară război serviciilor de streaming: ''I-au aruncat sub autobuz'' pe unii dintre cineaşti

Steven Spielberg a declarat într-un interviu acordat pentru cotidianul The New York Times că serviciile de streaming precum HBO Max "i-au aruncat sub autobuz" pe unii dintre prietenii lui cineaşti atunci când directorii acestor companii au ales "fără menajamente" să nu mai lanseze filmele unor regizori celebri în cinematografe, ci pe platformele lor online, informează revista Variety.

Regizorul american, care are în palmares trei premii Oscar, s-a referit la decizia grupului Warner Bros. de a-şi lansa toate filmele din 2021 atât pe HBO Max, cât şi în cinematografe, în aceeaşi zi. După părerea lui Spielberg, acea decizie a schimbat obiceiurile de consum ale spectatorilor adulţi.



"Pandemia a creat o oportunitate pentru platformele de streaming de a-şi creşte numărul de abonaţi până la niveluri record şi, totodată, de a-i arunca sub autobuz pe unii dintre cei mai buni prieteni ai mei cineaşti, întrucât s-a decis fără menajamente ca filmele lor să nu mai beneficieze de lansări în cinematografe", a declarat Steven Spielberg. "Au fost plătiţi, însă filmele lor au fost brusc trimise, în acest caz, pe platforma HBO Max. Acesta este cazul la care mă refer. Apoi, totul a început să se schimbe", a adăugat cineastul american.



"Cred că spectatorii mai vârstnici au fost uşuraţi că nu au mai trebuit să calce peste popcorn lipicios. Dar cred în acelaşi timp că pentru aceiaşi spectatori mai experimentaţi, odată ce ei păşesc în cinematograf, magia de a se afla într-o situaţie socială alături de persoane necunoscute, reprezintă ceva tonic. Depinde apoi doar de filme dacă sunt suficient de bune pentru a-i face pe toţi spectatorii să îşi spună unul altuia acest lucru după ce luminile se aprind din nou", a mai spus Steven Spielberg.



El a dat ca exemplu lungmetrajul "Elvis", regizat de Baz Luhrmann, drept unul dintre filmele care i-au redat speranţa în viitorul peliculelor proiectate în cinematografe şi care vor avea evoluţii bune în box-office. "Nu există niciun dubiu că marile continuări şi filmele produse de Marvel, DC Comics şi Pixar şi unele dintre filmele de animaţie şi cele horror au în continuare locul lor în societate" datorită performanţelor lor de box-office. Filmul "Elvis", care a obţinut încasări de 151 milioane de dolari în box-office-ul din America de Nord, a dovedit că proiecţiile dedicate spectatorilor mai vârstnici au încă o şansă să supravieţuiască.



"Găsesc încurajator faptul că 'Elvis' a depăşit pragul încasărilor de 100 de milioane de dolari în box-office-ul intern. Mulţi oameni mai vârstnici au mers să vadă acel film şi asta îmi dă speranţă că oamenii încep să revină în cinematografe pe măsură ce pandemia devine epidemie. Cred că filmele vor reveni. Cred cu adevărat acest lucru", a mai spus Steven Spielberg.



Deşi pandemia nu i-a schimbat pe deplin angajamentul faţă de lansările în cinematografe, Steven Spielberg a recunoscut în interviul acordat pentru The New York Times că această criză sanitară l-a făcut totuşi să se gândească mai mult la valoarea pe care ar avea-o lansările potenţiale doar pe platforme de streaming.



"Am făcut filmul 'The Post" ca o declaraţie politică despre vremurile noastre pentru a reflecta administraţia Nixon şi mi-am spus că era o reflectare importantă, pentru ca mulţi oameni să înţeleagă ce se întâmpla în ţara noastră. Nu ştiu ce aş fi făcut dacă aş fi primit acel scenariu după pandemie, dacă aş fi preferat să fac acel film pentru Apple sau Netflix, iar el să ajungă la milioane de oameni. Pentru că filmul meu avea ceva de spus pentru milioane de oameni, iar noi nu am fi putut niciodată să aducem milioane de oameni într-un număr suficient de cinematografe pentru a crea astfel o diferenţă. Lucrurile s-au schimbat suficient de mult încât să mă facă pe mine să vă spun acest lucru", a adăugat regizorul american.



Cel mai recent film regizat de Steven Spielberg, intitulat "The Fabelmans", va fi proiectat într-un număr restrâns de cinematografe pe 11 noiembrie, înainte să beneficieze de o lansare naţională în sălile de proiecţii nord-americane pe 23 noiembrie, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News