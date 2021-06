Spectacole excepționale la Teatrul în Culise. Activitatea se reia într-un spațiu nou

Începând cu luna iunie, Teatrul În Culise își va relua activitatea și inaugurează noul spațiu din str. Alecu Russo nr. 12 printr-o stagiune completă ce cuprinde atât producții mai vechi, deja consacrate (Clinica sinucigașilor, Anti Love Story, The Blue Room), dar și spectacole noi, trei dintre acestea pregătite în perioada de pandemie și jucate în premieră cu ocazia redeschiderii:

- 4, 5 și 26 iunie ora 20:00 Monoloagele Vaginului de Eve Ensler

- 12 iunie ora 20:00 Fază lungă de Catherine Aigner

- 19 iunie ora 20:00 Colecționarul după romanul lui John Fowles.

Cu o trupă de treizeci de actori tineri și studenți la facultățile de profil și o nouă stagiune, Teatrul În Culise își continuă misiunea de a promova un teatru sincer, intim, dispus să provoace și să recâștige publicul îndepărtat de cultură prin spectacole actuale, îndrăznețe, menite să intrige, dar și să distreze spectatorii. Clădirea din Alecu Russo 12 a fost transformată într-un spațiu cultural multifuncțional în care Teatrul În Culise își desfășoară activitatea alături de studioul de producție video și foto Itshowtime Studio și de școala de actorie TeenMedia Academy, care organizează cursuri și workshop-uri de dezvoltare personală prin actorie.

Cristian Bajora, directorul teatrului, declară: ”Chiar dacă este vară și soare, noi trebuie să ne continuăm activitatea ca să putem să rezistăm și să fim aici și în toamnă. Așa că invităm toți iubitorii de teatru să ne susțină, iar în weekend-urile în care rămân în București să vină la teatru și să-l iubească cu un bilet. Independenții au mare nevoie de oameni. Ne-am mutat în acest spațiu de pe Alecu Russo 12 în februarie 2020 și de atunci am făcut eforturi supraomenești să îl păstrăm și de-abia acum, la mai bine de un an distanță, reușim să îl inaugurăm. În ciuda tuturor greutăților, se pare că din ceva urât se naște întotdeauna ceva minunat: dovadă stă echipa artistică #inculise care a lucrat foarte mult deși am fost închiși pentru a lansa această stagiune care îmbină titlurile deja cunoscute de public, unele readaptate, cu prospețimea și surpriza spectacolelor noi. E minunat că putem să jucăm din nou cu public!”

Trei premiere în luna iunie

- 4, 5 și 26 iunie, ora 20:00

Monoloagele Vaginului (talk show) de Eve Ensler

Cu: Cristina Munteanu, Ioana Nichita, Grațiela Popa, Ionuț Iftimiciuc

Regia: Ionuț Iftimiciuc

O demonstrație de curaj și forță care celebrează sexualitatea feminină.

Adaptat după multi-premiatul one woman show scris și interpretat de Eve Ensler, Monoloagele Vaginului este un spectacol actual, al prezentului, care îți deschide ochii asupra unui subiect încă tabu și vorbește exact despre zona aceea interzisă, locul despre care n-ai voie să spui nimic și pe care trebuie să îl ferești. Vaginul. Șocant, dar totuși delicat și duios.

Mai mult decât un spectacol, acest talk show teatral pune la dispoziția femeilor o platformă în care să vorbească și să povestească despre adevărurile și dedesubturile intimității unei generații de femei care n-a avut voie să se exprime liber. Cel mai intim subiect din viața unei femei este astfel dezvăluit pe scenă prin acest performance, fără stres și fără rușine, prin povești personale în care te vei regăsi indiferent dacă ești bărbat sau femeie. Discursul franc și sincer te va plimba printr-un rollercoaster emoțional, oferindu-ți motive să râzi, să plângi, să speri, să suferi și să înțelegi fiecare stare a femeilor pe care le vei regăsi în spectacol.

- 12 iunie, ora 20:00

Fază lungă de Catherine Aigner, traducere Victor Scoradeț

Cu: Iulia Neacșu, Adrian Ionescu, Radu Catană, Grațiela Popa

Regia: Laura Ducu

Muzica: Andreea Verde

Un eveniment neașteptat le dă viața peste cap și îi face să-și pună la îndoială relația. Pentru că orice comedie are nevoie de puțină adrenalină.

”Fază lungă” este un spectacol comic bazat pe povestea palpitantă trăită de un cuplu modern, din zilele noastre. Întorși de la o petrecere, Ioana și Sorin se trezesc peste noapte captivi într-o situație fără ieșire, care le perturbă liniștea și îi face să-și pună la îndoială alegerile. Destinul, care de data aceasta poartă forma unui orfan lovit de soartă, intervine în relația de cuplu și le provoacă o criză majoră. Dar asta doar pentru a reașeza lucrurile într-o nouă ordine, în care cei doi au șansa să-și schimbe întreaga viziune asupra vieții. Pentru că orice cuplu are nevoie de o ”zguduială” ca să-și dea seama dacă este sau nu de ”fază lungă”.

- 19 iunie, ora 20:00

Colecționarul, după John Fowles, adaptare Alex Vlad

Cu: Patricia Ionescu, Dorin Enache

Regia: Alex Vlad

Ar fi putut să fie o frumoasă poveste de dragoste. Dar lucrurile nu se întâmplă întotdeauna așa cum te aștepți.

Bazat pe romanul de succes cu același nume al lui John Fowles, dar și pe ecranizarea în regia lui William Wyler (nominalizată la Oscar și câștigătoarea a Globului de Aur), ”Colecționarul” este un spectacol plin de suspans care spune povestea unui tânăr ce devine obsedat de o studentă de la Facultatea de Arte.

Timid și antisocial, Fred are o viață banală și își dedică timpul liber pasiunii sale: colecționarea de fluturi. Viața sa ia o turnură neobișnuită când dezvoltă o obsesie pentru tânăra studentă Miranda pe care o răpește și o sechestrează în pivnița casei lui. Dominat de dorința de a o face pe aceasta să-l iubească, Fred nici nu-și dă seama când depășește limita și se transformă într-un monstru. ”Colecționarul” este un thriller teatral ideal pentru cei care vor să-și crească nivelul de adrenalină.

Programul integral pentru luna iunie, dar și mai multe detalii despre spectacolele Teatrului În Culise găsiți pe http://teatrulinculise.ro. Biletele sunt disponibile pe mystage.ro.

*Pentru siguranța tuturor participanților, în luna iunie Teatrul În Culise va lua în continuare măsuri de protecție pentru spectatori, după cum urmează: limitarea numărului de locuri disponibile, permiterea accesului în sală numai în urma verificării temperaturii tuturor spectactorilor, obligativitatea de a purta masca de protecție pe toată durata desfășurării evenimentului.

