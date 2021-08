Specialista NASA Erisa Stilley, despre reușita din februarie. „Din 30 de nave spațiale plecate spre Marte, doar 9 au amartizat cu succes”

„Ceva ce nu este cunoscut pentru personale care nu au studiat istoria umanității pe Marte este faptul că am avut cam 30 de nave spațiale care au plecat de aici către Marte. Doar 9 au amartizat cu succes. Astfel, în timp ce am avut un șir de amartizări cu succes pentru misiunile americane, colegii noștri de la Agenția Spațială Europeană au pierdut misiunea Schiaparelli acum un an, doi.

S-a întâmplat din cauza unei erori de la bord care practic a permis să vadă valori mai mari decât se aștepta. Astfel, s-a calculat incorect altitudinea și naveta a crezut că este momentul amartizării înainte de moment. Este o problemă cu adevărat solicitantă și atunci când mergem pe orice planetă, orice satelit natural, mereu este o mostră de necunoscut. Mereu trebuie să modelăm ceva, nu avem o înțelegere perfectă a mediului în care ne aflăm. Navele spațiale poate funcționează puțin diferit în acele medii, așa că este o muncă grea pentru o grămadă de oameni care încearcă să se asigure că ceea ce construim va face bine treaba”, a transmis Erisa Stilley la Atlantykron.

Amartizarea este doar primul pas. Misiunile sunt mult mai complexe

„Încercăm să mergem pe suprafețele planetelor pentru că am creat niște instrumente incredibile cu care putem să parcurgem terenul. Așa că amartizarea este doar primul pas. Odată ce am ajuns trebuie să ne asigurăm că instrumentele științifice pot face ceea ce trebuie să facă pentru ca misiunea să funcționeze în felul în care sperăm să funcționeze.

Un lucru impresionant despre Perseverence este faptul că are mai multe camere decât în orice altă misiune. Așadar, incluse în ele sunt șapte camere pe care le folosim în timpul amartizării. Una a fost folosită pentru o nouă tehnologie care ne-a permis să amartizăm pe situl pe care am ajuns, cel mai periculos sit pe care am amartizat vreodată. Au fost roci, dune de nisip, o deltă gigantă care arăta ca un deal”, a mai spus ea.