Soțiile soldaților ruși s-au dus la granița cu Ucraina pentru a cere să-și ia bărbații înapoi acasă - Foto în articol

Soțiile soldaților ruși care luptă în Ucraina s-au prezentat la graniță și au cerut să-și ia soții acasă, a informat publicația independentă de știri rusă The Insider. Un grup de aproximativ 20 de rude s-a deplasat miercuri seara la o bază militară din orașul rusesc Valuiki, a informat presa. Valuiki se află la aproximativ 50 km de regiunea Harkiv din Ucraina, scrie Business Insider.

Grupul, format în mare parte din femei, a cerut ca soții lor să fie scoși din Ucraina, susținând că au fost răniți luptând în prima linie, scrie sursa citată (The Insider este un canal de știri rus și nu are nicio afiliere cu Insider).



"Trebuie să facă ceva, trebuie să ia o decizie, trebuie să-i scoată de acolo. Vrem să fie luați de acolo pentru că sunt mulți răniți", a spus una dintre femei oficialilor de la baza militară.



O altă rudă a spus că, dacă oficialii nu vor să-i ajute, ea va merge singură pe front pentru a-i salva pe soldați. Nu este clar dacă femeile au primit răspunsurile pe care le căutau. Verstka a raportat că oficialii le ajutau pe femei să afle informații despre starea soților lor, dar Insider nu a putut verifica în mod independent aceste rapoarte.

Raportul vine după ce ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a cerut trupelor sale să se retragă din Herson, primul oraș important și singura capitală regională din Ucraina capturată de Rusia de la începutul invaziei. Acest anunț a marcat unul dintre cele mai semnificative eșecuri pentru Rusia de până acum în războiul ei din Ucraina. Generalul american Mark Milley a estimat miercuri că peste 100.000 de soldați ruși au fost "uciși și răniți" de când Rusia a invadat Ucraina, a raportat Reuters.

