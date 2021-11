Șofer, prins pe autostradă cu 253 de kilometri/oră. Poliția Română, avertisment - FOTO în articol

Un șofer a fost surprins de polițiști rutieri în timp ce circula cu viteza de 253 km/h pe o autostradă. Poliția Română vine cu un avertisment pentru conducătorii auto.

"253 km/h. Care ar fi rezultatul în urma unui impact la o viteză ca aceasta? Până începeți să derulați puțin din filmul imaginat, vă anunțăm că polițiștii rutieri nu regretă nimic pentru cele consemnate în procesul-verbal, pe care l-au și semnat, aplicând măsurile legale .Ce se înțelege prin măsuri legale aplicate? Exercitarea dreptului de a conduce suspendată, pentru 90 de zile și amendă de 1.305 lei, pentru depășirea vitezei legale pe autostradă. Lipsa documentelor a fost unul dintre motivele creșterii amenzii la 2.175 de lei. Nu uita! Respectă legea și alege viața!", se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a Poliției Române.

Titi Aur, despre momentul în care un șofer începe să se creadă "STĂPÂNUL LUMII". Când apare primul accident. "Nu îi învață nimeni!"

Titi Aur susține că după ce își ia permisul de conducere, un șofer ar trebui să meargă neapărat să facă și o școală de conducere defensivă pentru a învăța să conducă în siguranță. "În general, șoferul începător nu face accident grav în primele 2-3 luni, încă este prudent, încă merge încet", avertizează Titi Aur, afirmând că abia apoi șoferii încep să se creadă "stăpânii lumii" pe șosele.

"M-ați întrebat de sfaturi pe care le dau viitorilor cursanți. După ce face școala de șoferi, așa cum e în România, că alta nu avem din păcate, să vină obligatoriu la un curs de conducere defensivă. Nu la Titi Aur neapărat, oriunde se face, dar unde se face de calitate, nu să își ia doar o diplomă, ci să meargă într-un loc unde se fac cursuri de calitate pentru a învăța cu adevărat să conducă. După ce își ia permisul, de preferat sau recomandat. După ce a luat permisul și după ce are un pic de experiență, după ce conduce o lună, două, trei, ca să i se ducă mâinile și picioarele pe comenzile mașinii oarecum din reflex, că la început încă te uiți unde e pedala de frână, după asta, e recomandat să vină la un curs de conducere defensivă pentru că, în general, șoferul începător nu face accident sau nu face accident grav în primele 2-3 luni, încă este prudent, încă merge încet. Accidentul apare după 6 luni, după un an, când cel de la volan se crede stăpânul lumii, nu este suficient de pregătit, nu are experiența kilometrilor, dar deja începe să simtă mașina și atunci apare și pericolul. Nefiind pregătit din școala de șoferi și am demonstrații, în școlile din România nu devii șofer, devii doar posesor de permis de conducere, deci următorul pas este să vină la școala de conducere defensivă.", a declarat Titi Aur.